Lola Latorre fue detenida por conducir alcoholizada tras asistir a un boliche

Lola Latorre, la hija de Yanina Latorre, protagonizó un desafortunado episodio el fin de semana que terminó con la intervención de la policía.

La influencer y estudiante de abogacía de 24 años, salió el día sábado a un reconocido boliche del barrio de Palermo, pero su noche culminó con su auto retenido por las autoridades.

Todo ocurrió ya en la madrugada del domingo, cuando Lola Latorre decidió asistir al club Wasabi, uno de los más populares de la zona, pero al momento de partir, la hija de la panelista fue detenida por un grupo de efectivos policiales, quienes le realizaron un control de alcoholemia. Tras determinar que Lola Latorre había consumido alcohol, le impidieron continuar su trayecto manejando.

Testigos del incidente captaron imágenes y videos del momento en donde la joven se encontraba junto a su vehículo, rodeada de conos naranjas y policías.



La situación no tardó en viralizarse en redes sociales luego de que la cuenta "Lo más popu" diera detalles de lo ocurrido: "El finde le llevaron el auto a la hija de Yanina Latorre. Me cuentan que ella estaba muy enojada y que se fue diciendo cosas no tan simpáticas. Se fue en Uber", escribió.