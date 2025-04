El día que Toti Ciliberto confesó quién le salvó la vida en su lucha contra las adicciones

El fallecimiento de Toti Ciliberto ha sacudido a todo el mundo del espectáculo. El humorista falleció este martes primero de abril a sus 63 años en el hospital Thompson de San Martín, luego de sufrir una hemorragia interna seguida de un paro cardíaco.

Ciliberto fue una de las figuras más famosas de VideoMatch. El actor se destacó en el programa que conducía Marcelo Tinelli durante los años '90. Pero muy pocos sabían que Toti se enfrentaba a una lucha contra las adicciones, que comenzó antes de su ingreso al ciclo.

El humorista fue entrevistado en 2021 para el programa que conducía Gastón Pauls por Crónica TV, "Seres Libres". Créditos: captura de pantalla Youtube Seres Libres.

En una entrevista que el comediante le concedió a Gastón Pauls hace algunos años, reveló: "Empezó antes de VideoMatch, una vez por semana; después, eran dos veces. Cuando llego al programa y la presión de hacer 40 puntos de rating, personajes, viajes... uno se engaña y cree que eso ayuda para mantenerse".

"Estuve muy comprometido con una adicción fuerte y fue muy difícil", reconoció el humorista sobre su adicción a la cocaína. Pero el actor logró salir de ese pozo y confesó quién le salvó la vida:, el actor confesó quién le salvó la vida: "Hasta que en un momento apareció Dios en mi vida y me dio una inyección importante de fe. Si no me sacaba el Señor, yo nunca hubiera salido de ahí".

Ciliberto fue una de las figuras más destacadas de VideoMatch. Créditos: captura de pantalla Youtube Telefe.

El artista contó que "el click" fueron sus hijos "y una ayuda muy potente de mi exmujer". Toti Ciliberto admitió que en aquella complicada etapa de su vida, "lloraba y consumía al mismo tiempo, esa dualidad".

Tras su recuperación, Ciliberto comenzó a participar en eventos cristianos, donde compartió su testimonio de superación.