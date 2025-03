Arturo Puig no pudo contener la emoción al recordar la muerte de Selva Alemán en la mesa de Mirtha Legrand

En septiembre del año 2024 se daba a conocer la triste noticia del fallecimiento de Selva Alemán, compañera de vida de Arturo Puig. El actor fue uno de los invitados a la "mesaza" de la conductora y allí Mirtha le consultó por ese trágico día que cambió su vida para siempre.

Carlos Rotemberg, amigo de la actriz, explicó en su momento que "Se sintió mal esta mañana y pidió un médico a domicilio. Le hicieron un control en la casa y, después, hubo un segundo, porque no mejoró". Selva no tenía antecedentes de problemas cardíacos y su muerte causó mucha sorpresa y conmoción.

En el programa del sábado 8 de marzo, Mirtha expresó: "No sé si querés hablar del tema. Cuando se sintió mal Selva, la atendieron bien", fue la pregunta que le hizo la conductora a Arturo. Allí, él confesó que "no lo sé, ella empezó con dolor de estómago y no nos imaginábamos que era un problema cardíaco".

"El médico vino y dijo que estaba todo bien. Pasó una hora y se sentó en otro lugar, ahí empezó de vuelta y me dijo 'estoy mal'. Llamé a la ambulancia, le hizo los chequeos y me dijo por lo bajo 'es un infarto", contó el actor respecto a las horas previas de la muerte de Selva.

Arturo Puig recordó cómo fueron las últimas horas de Selva Alemán antes de morir:

En la última parte, Puig confesó que "no lo puedo creer", el actor se mostró visiblemente conmocionado en la mesa y luego recordó el momento en el que se conocieron con Selva. Allí, aseguró que cuando se dieron la mano con la actriz fue un flechazo y quedaron enamorados.