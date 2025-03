Charlotte Caniggia visitó Mendoza para realizar una terapia: ¿Qué hizo y de qué trata?

Mendoza, tierra encantadora por sus viñedos, montañas y paisajes únicos. La provincia es uno de los destinos más elegidos por turistas nacionales e internacionales.

En estos últimos días, Charlotte Caniggia estuvo de paseo por la tierra del sol y del buen vino y compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram (@Chcaniggia_n). Tunuyán fue el destino elegido por la hija del futbolista.

La modelo eligió a un diseñador mendocino para sus looks. Créditos: captura de pantalla Instagram Chcaniggia_n.

Pero la influencer también pasó por Maipú para realizar una terapia de sanación, la equinoterapia; que es un constelación asistida por caballos. La constelación es una herramienta que sirve para sanar, liberar y transformar los conflictos generacionales heredados.

Ana Laura Cordero, quien lleva a cabo la equinoterapia, habló en MDZ Radio sobre la participación de Caniggia en esta terapia: "Hace poco me visitó Charlotte Caniggia, me pidió una sesión para poder hacer la experiencia. Uno de los caballitos que tengo en la manada hizo eso con ella. De hecho, estira una mano, le hace una reverencia como los caballos reales y fue muy bonito, muy emocionante, porque no son comportamientos en lo habitual".

Mirá a Charlotte Caniggia haciendo equinoterapia en Mendoza

La mujer también compartió en sus redes sociales un video del emocionante momento.