La Virreina de la Vendimia que insultó a Cristina Fernández de Kirchner y le quitaron la corona

Quedan pocos días para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025 y en, este último tiempo, en MDZ hemos estado recordando algunos de los momentos más icónicos de esta celebración que se realiza desde 1936.

Ahora, es el turno de Priscila Quintero Rovati, Virreina de Luján de Cuyo, quien en 2013 tuvo que renunciar a la corona y al cetro por un comentario que hizo sobre la presidenta de aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner.

Priscila Quintero Rovati fue elegida Virreina de Luján de Cuyo en 2013. Créditos: archivo MDZ.

Todo comenzó por una publicación que hizo un amigo de Priscila en Facebook, una de las redes sociales más utilizadas en aquella época. "Pasan los aplaudidores por mi laburo para ir a sobarle el lomo a la yegua de la Presidenta. 'Pan y circo', señores...", escribió el joven. Y es que, en aquel entonces, la actual exmandataria había visitado Luján.

Y la respuesta de la embajadora del Malbec no tardó en llegar: "Que la maten a la hdp jajajaja". "Ahh, bue, la Virreina, ¡jajajaja!", le contestó el joven. "Jajaja, shhhhhhhh, me van a degollar, me van a degollar como a un cordero", replicó Quintero Rovati.

La joven hizo un comentario en Facebook sobre la presidenta de aquel momento. Créditos: Prontuarios X (Antecedentes).

El comentario de la Virreina causó un escándalo no solo a nivel local, sino también nacional. Si bien Priscila se disculpó por sus dicho, el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo y su intendente, Carlos López Puelles, le pidieron su renuncia.

En medio de la polémica, Carlos Puelles declaró a MDZ Radio: "Fue muy desacertada su declaración y no lo digo por la disidencia que uno pueda tener en cuanto a la ideología política porque uno tiene la libertad de expresarse; sin embargo, considero que no respetó la envestidura presidencial y tampoco lo que ella representa".

Cristina había estado de visita en Luján de Cuyo en 2013.

Luego de la renuncia de Priscila, quien ocupó el lugar de la joven fue María Agustina Brunetti, que representó a Carrodilla y salió tercera en el concurso.