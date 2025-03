Jorge Rial ninguneó de la peor manera a Horacio Cabak: "Es un..."

Jorge Rial acaba de volver de Cuba, país al que viajó junto a su pareja, María del Mar Ramón, para el Festival del Habano. Al llegar a Argentina, LAM buscó al periodista para que opinara sobre el reciente cruce que se vivió en LN+ entre Alfredo Leuco, Horacio Cabak y Esteban Trebucq.

Santiago Riva Roy se acercó al comunicador y le consultó: "Estabas bien, disfrutando habanitos, llegaste a Argentina y quilombo, guerra de periodistas. Un hecho que sucede y dos versiones, y visiones, diametralmente opuestas de los colegas. ¿Qué sentís con todo este enfrentamiento?".

El periodista fue entrevistado por Santiago Riva Roy. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Me parece que no puede haber dos visiones. Hubo impedimento de laburo de los periodistas, está registrado. No pudieron entrar a cubrir algo tan importante como es el discurso de apertura de sesiones del presidente, nunca pasó esto. Los maltrataron. Me parece que es coartar la libertad a presión. No hay dos visiones en esto, salvo que vos quieras tomar una posición", respondió Rial.

Acto seguido, el cronista se metió en la polémica de Leuco y Cabak. "¿Y cuando se empiezan a enfrentar los colegas? Por ejemplo, Leuco parándole el carro a Cabak...", preguntó el movilero.

Rial opinó que Alfredo Leuco es periodista y Cabak, conductor.

"Yo lo de Leuco y Cabak no lo pondría en una discusión de colegas. Digamos, uno es un periodista y el otro es un conductor de televisión. Leuco es un periodista. Te puede gustar, o no. Leuco es un periodista; Trebucq es un periodista; Majul es un periodista. Somos periodistas", opinó muy picante Jorge.

"Tal vez lo ejercemos de distinta manera, es lo único que nos diferencia. Pero a la hora de defender el derecho a la libertad de expresión, voy a defender el de cualquiera de ellos", añadió el periodista sobre las distintas ideologías que tienen.