Fernanda Iglesias destruyó a Jorge Rial y estalló un nuevo escándalo

Fernanda Iglesias desató un fuerte escándalo luego de una entrevista que brindó en el programa "A la tarde" conducido por Karina Mazzocco. La panelista de Puro Show, el nuevo programa de espectáculo de El Trece, contó por qué no tiene relación con Jorge Rial y reveló todos los motivos.

"Esto fue hace muchos años y lo conté varias veces, lo que pasa es que nadie lo toma mucho porque es bastante polémico", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Yo fui a trabajar a América al programa "Un mundo perfecto" de Roberto Pettinato" fue allí que Iglesias sostuvo que Rial hizo presión para que la saquen del programa.

Fue el propio Gastón Portal (productor del programa) quien le expresó esto: "Tengo mucho desnivel a nivel de poder con Jorge Rial", confesó la periodista. Además, dejó en claro que "yo no creo que Ventura me hubiese bancado si está de amigo con Rial, ahora Ventura me banca porque está peleado con Rial".

También sacó el tema de la nota que le realizó a Silvia D'Auro (Ex de Jorge Rial) que fue lo que le enojó al conductor y allí Fernanda Iglesias subrayó que "yo solo hice una nota... Hice periodismo con él y le jodió", cerró de manera contundente la periodista respecto al escándalo con el conductor.

La palabra de Fernanda Iglesias respecto al conflicto con Jorge Rial:

Luis Ventura, luego de escuchar la palabra de Iglesias, dejó en claro que Jorge Rial "no la quería" a la periodista. También, dejó en claro que "yo tampoco la quiero, lo que no quiere decir que vaya a falsear la información", por el momento Rial se mantiene en absoluto silencio.