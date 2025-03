Sergio Lapegüe rompió en llanto al hablar de la enfermedad que padece su mamá

Sergio Lapegüe es uno de los periodistas que fue noticia en el famoso "mercado de pases" de los medios de comunicación. Es que el conductor de Todo Noticias decidió hacerse a un costado de la señal y desembarcar en nada más ni nada menos que América con un proyecto diferente.

Lo cierto es que en medio de todo esto, Sergio se sinceró y contó cómo se encuentra su mamá, quien está luchando contra el Alzheimer: "Mi mamá tiene Alzheimer, vos llegás y te da la mano y no te la suelta", comenzó diciendo el periodista en una entrevista con Infobae.

Además, agregó: "Después no habla, no dice más nada. O sea, ella no se mueve, pero cuando le toco el piano (su madre tocaba el piano) mueve el piecito", confesó Sergio que se iba emocionando cada vez más al hablar de uno de sus primeros amores que le dio su vida.

En una parte de la entrevista, Lapegüe contó que si bien ella no lo conoce, hay una acción que él realiza donde inmediatamente su mamá lo llama por el nombre: La otra vez estaba enojada porque cuando la bañan se enoja. Entonces le fui a tocar el piano", confesó.

La emoción de Sergio Lapegüe al hablar de su mamá:

"Entonces la ponen en la silla de ruedas, mira a través de la escalera y yo estoy tocando el piano. ¡Sergio! Me dijo", contó el conductor e inmediatamente las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos: "Yo tocando lloraba y después cuando bajo no me reconoce", dijo en medio de la emoción.