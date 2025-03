Se conocieron fuertes chats de Maxi López que dejaron expuesta a Wanda Nara y liquidaron a Mauro Icardi

En medio de los conflictos mediáticos y judiciales que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi tras su separación, un nuevo escándalo se aproxima, al hacerse público unos polémicos chats entre Maxi López y la modelo Luah Martínez en el que se expresaron de manera categórica sobre la conductora de Telefe, el delantero del Galatasaray y sus respectivas relaciones amorosas con sus actuales parejas.

En Desayuno Americano publicaron los explosivos chats entre Maxi López y Luah Martínez

Este lunes en el programa Desayuno Americano (América TV) se publicaron chats de Maxi López con Luah Martínez en los que se leen frases ofensivas que son usadas para referirse a Wanda Nara, Mauro Icardi, L-Gante y la China Suárez. Esta artillería pesada fue compartida por el periodista Juan Etchegoyen.

Uno de los polémicos chats de Maxi López. Foto: Captura pantalla Canal América

Debido a que se trata de conversaciones privadas, tanto el exmarido de Wanda como la modelo, no dudaron en comentar libremente sobre las relaciones amorosas de la mediática y el delantero con total confianza. "Un pancho pero bueno. Queda todo en family", expresó tajante Maxi López en referencia a Icardi. A lo que la modelo le respondió: "Yo lo que no entiendo un pepino es lo de Wanda y L-Gante es un montón. ¿Y Mauro y la China? Son re diferentes los 4. Me perdí".

En los mensajes se expresan categóricamente sobre Wanda y Mauro. Foto: Captura pantalla Canal América

Otro de los polémicos mensajes que Maxi López le decía a Luah apuntaba: "Lo hacen para lastimarse uno al otro porque son retorcidos los dos. Ya te contaré si te interesa cuando te vea". La modelo continuó criticando a Wanda: "Las nenas de Wanda lo miraban a L-Gante re mal en su cumple, un asco".

La modelo comentó la situación de Wanda respecto a sus hijas, entre otras cosas. Foto: Captura pantalla Canal América

Maxi López disparó contra Wanda Nara y también Icardi en relación al conflictivo vínculo que los une, o mejor dicho, los separa. "Es que ninguno de los 2 pone en primer plano a los chicos. Son tan narcisistas que se ciegan por el odio", disparó el exfutbolista.