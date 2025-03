Mirtha Legrand reveló el secreto mejor guardado para llegar espléndida a los 98 años: "Hago..."

A sus 98 años, Mirtha Legrand continúa siendo un ícono de la televisión argentina. Con más de ocho décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, la Chiqui lleva adelante su emblemático programa de almuerzos en El Trece con el mismo entusiasmo y rigor que el primer día. A nadie le sorprende la lucidez y el carisma que exhibe en pantalla.



Con motivo de su cumpleaños, Mirtha brindó una entrevista en la que le consultaron sobre el secreto detrás de su estado físico y mental. Su respuesta sorprendió a muchos, ya que confesó una rutina que mantiene con disciplina desde hace tiempo.



El secreto de Mirtha Legrand para mantenerse en forma a los 98 años



En una reciente entrevista con Radio Mitre, Mirtha Legrand reveló qué hace para mantener la lucidez a los 98 años. "Hago kinesiología dos veces por semana", confesó la conductora de El Trece. Mirtha detalló que su entrenamiento incluye ejercicios específicos para fortalecer las piernas, un aspecto que considera fundamental. "Levanto las piernas con pesas de dos kilos en los tobillos", explicó, destacando la importancia de mantenerse activa para preservar su movilidad.

Mirtha Legrand reveló que la kinesiología es su antídoto para mantenerse activa. Fuente: captura El Trece.

A diferencia de lo que ocurre en los almuerzos del El Trece, donde acorrala a figuras de todo tipo que se han visto en apuros ante una pregunta de Mirtha Legrand, el deporte le demanda un esfuerzo al que constantemente tiene que adaptarse. "Me cuesta un poquito, no crea que estoy todo 10 puntos", expresó con sinceridad. Además, mencionó que para caminar necesita apoyo. "Me tomo del brazo de alguien porque le tengo miedo a las caídas", señaló.



A pesar de los desafíos propios de la edad, la diva de los almuerzos dejó en claro que su estado de salud es bueno. "Mi doctor me dice: ‘Mirtha, usted es una mujer sana’", comentó. Consciente del paso del tiempo, dejó en claro su postura respecto a cómo prefiere referirse a sí misma: "No digo la palabra vieja porque me parece horrible", sentenció.

Más allá de su estricta rutina de ejercicios, Legrand resaltó que su actitud y ganas de seguir adelante son clave para su bienestar. "Quiero seguir viviendo", afirmó, dejando en evidencia que, a sus 98 años, mantiene el mismo entusiasmo por la vida y su trabajo.

El programa de la Chiqui es un ícono no solo de la TV sino de la cultura argentina. Las anécdotas de Mirtha Legrand involucran a personajes de los más variados: deportistas, actores, políticos y muchos más. Un ejemplo es el día que hizo bailar al por entonces presidente Carlos Menem con una odalisca. Ese fragmento tiene millones de vistas en Youtube.

La familia y la lectura, los otros pilares de Mirtha Legrand



Más allá de la actividad física y el trabajo, Mirtha Legrand tiene otros sostenes en su vida diaria. Ella misma se lo contó al periodista Alfredo Leuco: "La vida ha sido muy generosa conmigo, muy generosa, pero sigo disfrutando de todo, de mi familia, de mi trabajo, de mis amigos, de ver espectáculos, de mis compañeros, del país, de leer, de saber me gusta estar informada, saber todo".



Sin dudas, la diva es una de las pocas personalidades de la TV que supo trascender generaciones. Sus almuerzos siguen siendo parte de la oferta más destacada de la pantalla chica. Su estilo incisivo genera repercusión sobre temas que, durante los días posteriores, terminan alimentando el aire de otros programas.