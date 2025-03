Wanda Nara y un fuerte parecido con una parte del rostro de la China Suárez causó furor en redes sociales

Este fin de semana, las redes sociales explotaron por un particular detalle en el rostro de Wanda Nara. Es que la mediática no deja de generar polémicas en cada posteo. En esta oportunidad, sus seguidores se dieron cuenta del retoque estético en las fotos que compartió la conductora en su cuenta de Instagram y no dudaron en hacérselo saber comparándola directamente con la China Suárez, que también luce el mismo tipo de efecto en sus imágenes.

La cuenta de Instagram de Wanda Nara se vio inundada de mensajes de los internautas, quienes le mencionaron el gran parecido que guarda con la China Suárez al notar los carnosos y prominentes labios de la mediática, retocados de la misma manera que lo hace la actriz, novia de Mauro Icardi.

Una de las fotos de la mediática luciendo sus labios carnosos tal como lo hace la China. Foto: Instagram @wanda_nara

Las fotos fueron tomadas en el estadio Monumental junto a sus hijos, ya que los llevó a ver el partido que disputó River Plate contra Rosario Central, en las imágenes es notorio y evidente que Wanda Nara tiene los labios mucho más grandes que en cualquiera de sus últimas fotografías, y quien conozca los posteos de la China Suárez puede advertir el parecido innegable en esa parte del rostro en ambas.

Los hilarantes comentarios no se hacen esperar. Foto: Instagram @wanda_nara

En medio de los constantes escándalos judiciales y mediáticos, cada mínimo detalle en las publicaciones de la China, Wanda Nara y Mauro Icardi, llaman poderosamente la atención de los internautas y seguidores de las figuras. Es por esto que los comentarios en el carrusel de fotos de la empresaria son imperdibles.

Los labios de la China con su clásico retoque con maquillaje. Foto: Instagram @sangrejaponesa

"¿Le picó una abeja en los labios?". "Otra con la geta exagerada, no querés rasgarte los ojos para darle un toque oriental Wandu?. "Quiere tener la boquita como la Chinita". "Que alguien le avise que se ve ridículamente parecida a la China"."Se quiere parecer a su obsesión". "La nipona". "La Wanchina... se copió". "Te hiciste el tip la chaina en los labios para resaltar", fueron algunos de los hilarantes comentarios que hicieron los fans, en el posteo de Wanda Nara haciendo alarde de unos labios poco sutiles.