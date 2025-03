Rodrigo Tapari y una cruda confesión sobre su vida en la mesa de Juana Viale: "La mentira me llevó a..."

Juana Viale y el clásico programa de almuerzos tuvo grandes invitados este domingo entre los que se encontraban Damián de Santo, Emilia Attias, Tomás Balmaceda, Eleonora Cole y Rodrigo Tapari quien sorprendió a todos con una confesión que pocos sabían.

El cantante compartió una dura y fuerte historia que le sucedió en su vida y que dejó sin lugar a dudas sorprendidos a los comensales y a la propia Juana: "Yo fui muy mentiroso en mi vida y lo he contado justamente en la mesa con tu abuela", comenzó diciendo el artista.

Luego, agregó: "He contado lo que me ha pasado y a donde me llevó la mentira. La mentira me llevó a dos intentos de suicidio, me llevó a creerme las mentiras que decía y esa mentira para mí era una verdad. Si yo me estoy mintiendo a mí mismo, es muy difícil no mentirle al otro".

Juana a lo largo del programa le preguntó por su salida del grupo músical "Ráfaga" y allí Rodrigo expresó que "venía en picada y con una vida totalmente oscura, dejar "Rafaga" fue dar vuelta una página personal", confesó el cantante respecto a la decisión que tomó en 2017.

El duro relato de Rodrigo Tapari en la mesa de Juana Viale:

"Me decían 'te vas en tu mejor momento' y era mi peor momento... Uno sube al escenario y está sonriente, pero por dentro estás totalmente roto, vacío y angustiado", confesó Tapari explicando un poco los motivos que llevaron a dejar uno de los grupos más exitosos de nuestro país.