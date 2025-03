Yanina Latorre fue letal con María Eugenia Suárez: "Tiene cara de..."

Uno de los temas más hablados en los últimos cuatro meses es sobre el escandaloso divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio de toda esta polémica, se sumó María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, con quien actualmente el futbolista está de novio. Recordemos que en 2021, Icardi le fue infiel a Nara con la actriz.

En Sálvese Quien Pueda (SQP), el nuevo programa de canal América, Yanina Latorre, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua a la hora de referirse a la artista.

Yanina conduce "Sálvese Quien Pueda" (SQP) por canal América.

"La China Suárez me odia la única vez que me llamó me dijo de todo", comenzó contando la conductora.

"El único personaje en toda esta historia es ella, no la quiero. Me parece una mina rara, fría. Wanda tiene cosas buenas, malas, está loca, se pelea, sé todo; por otro lado, Icardi es rarísimo, pero a mí Eugenia no me cierra ¡tiene cara de pescado!", fue la comparación que hizo la periodista de espectáculos.

La conductora hizo una dura comparación con "La China".

Acto seguido, Latorre aclaró: "Pero cuando digo esto no hablo de belleza, sino de la expresión en la mirada. No sé si quiere, si no quiere... no sé si está con Icardi porque lo ama. La invitó a comer y al otro día vivían juntos ¡qué se yo! ¿Dónde quedó él 'nos estamos conociendo?'".