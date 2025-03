Wanda Nara furiosa con Elba Marcovecchio por sus polémicos dichos tras el conflicto con Mauro Icardi en el Chateau Libertador

Este viernes en LAM (América TV), se desató el escándalo entre Wanda Nara y la abogada de su expareja Mauro Icardi, luego de los posteos que hizo la mediática acusando gravemente a Elba Marcovecchio, quien no dudó en responderle a la empresaria tras ser consultada por De Brito, la conductora de Telefe recogió el guante y apuntó artillería pesada contra la viuda de Jorge Lanata y el futbolista del equipo turco.

Después de que Wanda Nara compartiera en sus redes sociales varios posteos contra el futbolista, trató de "chorra" a Elba Marcovecchio y se refirió a Jorge Lanata como su ex marido, a lo que la abogada tildó como una aberración.

Uno de los polémicos posteos de Wanda Nara. Foto: X @wanditanara

“No es mi ex. Toda esa barbaridad que dice de chorra y se hace la sorora con las mujeres y todo. Cruzó un límite. Lo mío es trabajo y todo lo que hago es trabajar un expediente”, le dijo Marcovecchio a De Brito en la llamada telefónica que sostuvo con la letrada en pleno vivo de su programa de chimentos. Además filosamente la representante legal de Icardi agregó: “Por decir chorra va a tener otra causa porque no tengo por qué bancarme que nadie me lo diga. Me lo tuve que aguantar en su momento, pero es una falta total de delicadeza”.

Ángel de Brito se comunicó con Elba Marcovecchio y Wanda Nara en medio del conflicto con Mauro Icardi

Concluyendo, Elba Marcovecchio no se guardó nada respecto a lo que piensa de la mediática, por ello expresó: “Me parece todo muy marginal y de mal gusto. Me parece espantoso lo que hace con las criaturas y que no tenga una asistencia letrada que la ubique. Se hace la sorora con las mujeres y no nos representa, no es la abanderada de las mujeres. No tenía ganas de estar haciendo denuncias, pero esto cruza un límite que no corresponde”.

A los segundos de concluir la comunicación con Marcovecchio, el conductor de LAM se comunicó con Wanda Nara al aire, en cuanto al conflicto con Mauro Icardi, la mediática justificó su constante defensa en redes sociales: "Mis hijas más chiquitas no tienen más teléfono y no ven las cosas, pero los chicos grandes sí y hay cosas que quiero aclarar porque son muy graves, voy a volver a la televisión argentina y tengo que dar una imagen”.

El posteo de Wanda en contra de Elba Marcovecchio. Foto: X @wanditanara

Por su parte, en cuanto a Icardi señaló: “Cuando se me acercaron los periodistas negué que hubiera violencia de género hasta que se filtraron expedientes y situaciones que no podía ocultar o no denunciar sobre todo porque me sobrepasaron denuncias que tienen que ver con su hijos menores que yo no publiqué ni filtré y cuidé hasta último momento”.

Respecto a las dos abogadas que defendieron a Icardi públicamente, Wanda señaló: “Me molestó que digan que mi hija no estaba enferma, que hice una emboscada y que hablo sobre violencia de género cuando hago denuncias que no son verdad y es mentira”.