Catherine Fulop rompió el silencio tras la pelea con Gabriela Sabatini: "No me puedo hacer cargo de..."

La polémica entre Gabriela Sabatini y Catherine Fulop viene desde que la hermana de Ova se ausentó al casamiento de Oriana y Paulo Dybala. Ahora, la madre de la artista decidió hablar respecto a lo que es el escándalo que explotó luego de la decisión que tomó la extenista.

"Hay muchos trabajos que se pueden hacer desde uno para sanar, no me puedo hacer cargo de lo que le pasa al otro. Yo me hago cargo de lo mío, trato de hacer mi terapia, eso te da paz, uno perdona, es creer o reventar. Hay que tener conciencia de esas cosas", comenzó diciendo en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina".

Además, agregó: "Dios sabe por qué pasan las cosas y ojalá que todo vuelva a la normalidad", expresó respecto al claro distanciamiento que hay por parte de Gabriela con la familia. Esta polémica también tiene un episodio que tuvo que ver con la muerte de la suegra de Fulop.

Gabriela se encuentra distanciada de la familia de su hermano. Foto: redes sociales.

Lo cierto es que desde la familia de Cathy intentan despegarse y no pensar en estas situaciones. Hace muy poco, estuvo Oriana en el programa de streaming de Ángel de Brito y allí fue muy sincera cuando el conductor le preguntó si la había llamado para invitarla: "¿Cómo la iba a llamar si no veníamos hablando igual?", expresó.

"Tampoco veo necesario hablar porque yo no tengo nada que probarle a nadie. Sí me enoja un montón que traten a mi familia de chorra cuando es un chequear y te das cuenta de que no es así", subrayó Oriana Sabatini respecto al tema que tiene a su familia siendo tema principal en los programas de espectáculo.