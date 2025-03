Otra baja en "La Peña de Morfi": quiénes no serán más parte del programa

Luego de conocerse la última novedad de La Peña de Morfi, que Rodrigo Cascón fue despedido del programa, en las últimas horas el chef habló en Intrusos sobre este difícil momento que atraviesa.

Fue en un móvil con Alfonso Oliva donde el cocinero habló sobre su salida del ciclo. "Fue de golpe, no lo sabía de entrada. Estaba esperando para arreglar qué íbamos a hacer, y semanas antes de empezar me dijeron que no iba a estar. No me lo esperaba", confesó Cascón.

Rodrigo Cascón no será parte del programa este año.

"El año pasado estaba en el programa la primera hora y después pasaba al streaming. No sé bien por qué me fueron corriendo, más allá de una cuestión de presupuestos y de que pasó mi tiempo... Me lo comunicó la productora. Después de trabajar 9 años juntos, en diciembre ya se hablaba del programa y nos despedimos como diciendo 'nos vemos en marzo'", añadió el cocinero.

Asimismo, Rodrigo reveló una nueva baja en el programa y los cambios que habrá: "Se que por una cuestión de presupuesto, los chicos de Dos Más Uno tampoco van a estar más. Y el programa bajó una hora... ahora van a ser cuatro en vez de cinco. Están bajando algunas cosas...".

Esto fue lo que dijo Rodrigo Cascón en Intrusos sobre La Peña de Morfi

"Después dicen que me desvincularon porque hice cosas con Chads, que es de Divas Play, pero no tiene nada que ver. Yo soy respetuoso del laburo y hablé con Telefe cuando me propusieron esto, y me dieron el visto bueno. No fue por eso", aclaró respecto a la información que circulo alrededor de su desvinculación del programa.