En medio del escándalo con "La Peña de Morfi", se reveló un dato desconocido sobre el ciclo: "Cuando entró Diego Leuco..."

En los últimos días, La Peña de Morfi quedó en el ojo de la tormenta luego de que Guillermo Barrios anunciara que Rodrigo Cascón, histórico cocinero del programa, fue desvinculado del programa que se emite todos los domingos en Telefe. Fue el propio chef quien le confirmó al periodista la novedad, que no se la esperaba.

El pasado martes 25 de marzo, Cascón declaró sobre este difícil momento en Puro Show. "Yo estaba con las dos cosas, y todavía estoy sorprendido. Ya mejor, la verdad que tuve unas semanas medio complicadas porque fueron muchos años de un programa que le tomé tanto cariño, que para mí era como una familia", confesó, haciendo referencia al otro programa que conduce por Net TV, Destinos y Sabores.

Rodrigo Cascón fue despedido del programa. Créditos: captura de pantalla Instagram Rodrigocascon.

Mientras que Pampito, reveló un dato desconocido sobre el famoso ciclo. En ese programa, los conductores no son los productores. A Jésica Cirio la querían mucho en La Peña, te decían que era buena compañera. No así a Jey Mammón, a él no lo querían porque era muy divo, estaba muy subido. Cuando entró Diego Leuco no podían creer la diferencia con Jey, porque es lo más sencillo que hay", contó el periodista.

Al mismo tiempo, Matías Vázquez sumó: "La Peña está constantemente en una transformación y quiere limpiarse de lo que fue la conducción de Jey Mammón. Entonces está sacando todo lo que tenía que ver con esa gestión".

Pampito contó un dato desconocido sobre el ciclo. Créditos: X @MorfiTelefe.

"Las autoridades de Telefe son muy miedosas a la hora de echar a alguien, entonces hacen lo que le hicieron a este pibe. Entonces, dilatan, dilatan, siguen teniendo gente que no le gusta por miedo a echarla. Pasó con un panelista que lo tuvieron un año más y lo terminaron sacando. Tienen miedo de que ensucien al canal", dijo por su parte Fernanda Iglesias.