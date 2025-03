Piden que se investigue a Jesica Cirio por una importante acusación, luego de la detención de su exmarido Elías Piccirillo: "Es difícil creer que..."

El arresto de Elías Piccirillo volvió a dejar a Jesica Cirio en el centro de una polémica criminal. La conductora de televisión estaba, hasta hace muy recientemente, casada con el empresario que fue arrestado por plantar drogas en su socio para escapar una deuda millonaria. Mientras la Justicia lidia con las acciones de Piccirillo, las autoridades tomaron acciones para investigar a Jesica Cirio, allanando su casa y cuestionando su relación con los crímenes de su esposo.

Según informó a TN el abogado de Jesica Cirio, Claudio Caffarello, "no hay ningún tipo de prueba ni de evidencia que direccione la investigación hacia Jesica Cirio por parte de la fiscalía ni del Juzgado". Mientras la situación judicial de Jesica Cirio continúa regularizada, las víctimas de Elías Piccirillo expresaron su deseo de ver investigada a la exconductora de "La peña de morfi".

Los denunciantes de Elías Piccirillo señalaron a Jesica Cirio en la causa por estafa

"Nosotros sospechamos que ella (Cirio) participó de este montaje de alguna manera. Para que ellos no sospecharan de aquellos que iban a ser víctimas", comentó el abogado del empresario Francisco Hauque y su esposa, Anahí Aquino, víctimas del ex de Jesica Cirio. Y agregó: "Es difícil creer que no sabía nada, pero para eso está la Justicia. Para que investigue si sabe algo o no".

El pedido de la pareja engañada por Elías Piccirillo todavía no tuvo repercusiones en la Justicia, donde la periodista no está involucrada con la causa que logró la detención del empresario del que Jesica Cirio se divorció esta semana. "¿Sabés qué es lo que me llama más la atención? Que todo ese tipo de declaraciones las dejan consignadas en los medios, pero no en el expediente", reclamó el abogado de la modelo días atrás.

La teoría de los denunciantes de Elías Piccirillo sobre su matrimonio con Jesica Cirio

En su charla con el canal de noticias, la pareja que denunció a Elías Piccirillo también comentó sobre el posible motivo oculto detrás de su casamiento con Jesica Cirio. El padre de la mediática ya comentó sobre la sorpresa que sintió al escuchar de la boda de su hija, quien hace un año se separaba de Martín Insaurralde cuando el político quedó involucrado en un caso de corrupción.

Jesica Cirio y su exesposo arrestado, Elías Piccirillo. Foto: Instagram @jesicacirio

Según analizó el abogado de Hauque, Piccirillo se podría haber casado con la famosa para conseguir acceso a figuras en el poder. "Estaba sentado con el gobernador de Tucumán", recordó el letrado sobre las fotos filtradas de una reunión entre el empresario, Marley, el gobernador de la provincia norteña y un diputado. Por otro lado, la numerología apuntó a que Jesica Cirio se casó tan rápido con Piccirillo por una cuestión de malos patrones.