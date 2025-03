Flor de la V opinó sobre hacerse una vaginoplastía y otras intervenciones estéticas: "Eso puede..."

Florencia de la V debutó su nuevo programa este lunes por Canal 9, y no se calló nada. La exconductora de "Intrusos" abrió la nueva temporada de "Los profesionales de siempre" con un filoso monólogo donde reflexionó sobre sus meses alejada de la televisión. Además de los palitos a América TV de Flor de la V, la periodista también tuvo un humorístico momento de honestidad al hablar con su audiencia sobre los procedimientos estéticos que consideró hacerse.

Flor de la V expresa con orgullo su identidad trans en la televisión, y explicó para la Revista Gente por qué decidió no realizarse una operación genital: "Soy una mamá travesti y lo digo con orgullo. Ahora tengo una voz y tienen que respetarme. Estoy orgullosa de ser una travesti argentina", afirmó en esa ocasión. Sin embargo, en su debut por Canal 9 la conductora confesó que su repentino desplazamiento de "Intrusos" le hizo considerar una vaginoplastía.

La divertida anécdota de Flor de la V sobre la vaginoplastía

"Es el momento, digo, me hago una vaginoplastía, una vagina, una con... enorme", confesó Flor de la V en "Los profesionales". Finalmente, la famosa decidió no seguir adelante con la operación de cambio de sexo. "Pero después me dio miedo, porque hacerte las cosas así medio precipitadas, sin pensar, y en un momento bastante flojo de tu vida, digo, no, no está bien, eso puede esperar", reconoció.

Acto seguido, le contó Flor de la V a sus panelistas, cambió de parecer y sacó una consulta para hacerse "lifting" en la cara, considerando que los 50 son buena edad para el procedimiento. Pero terminó arrepintiéndose de ese plan también: "Dije 'no me voy a hacer absolutamente nada, me voy a meter para adentro, bien', y la verdad que me encontré a mí misma. Tantas cosas me han sucedido, tantas cosas me han pasado, y estoy acá, entera", cerró.

Rating: cómo le fue a Florencia de la V en su debut por Canal 9

Acompañada por Estefi Berardi, Fernando Cerolini, Ale Castelo, Leo Arias y Enzo Aguilar en el panel, Flor de la V revivió "Los profesionales de siempre", el histórico ciclo de espectáculos que supo conducir Viviana Canosa a principio de los 2000. La mediática llega al canal en un momento delicado, cuando el promedio de rating para enero y febrero fue el más bajo de los últimos 20 años en la señal de "Bendita" y "Bienvenidos a ganar".

Flor de la V estrenó su nuevo programa en Canal 9. Foto: Instagram @canal9oficial

El ciclo de chimentos arrancó a las 13:30 horas con un piso de 1,7 puntos de rating que le dejó "Telenueve", el noticiero del canal. Los nuevos "profesionales" cubrieron los temas más apremiantes de la farándula argentina, y lograron tocar picos de 2,5 puntos a lo largo de su jornada. El puntaje final los dejó cuartos en la franja, atrás de "Intrusos" y su impactante informe sobre la nueva vida de Giselle Rímolo.