Marina Calabró detalló sin filtro las "luces y sombras" del programa de Florencia de la V en El Nueve

Este martes en Lape Club Social Informativo (América TV), Marina Calabró compartió su filosa crítica sobre Los profesionales de siempre, el programa con el que debutó este lunes Florencia de la V en El Nueve.

"Arrancamos por las sombras. Hay luces y sombras. Llamado a la solidaridad. Esas ventas grabadas antes de que aparezca la conductora, mezclando peras con manzanas. Hay que radicar las ventas grabadas de la televisión. Me pareció antiguo, aburrido, redundante", comenzó Marina Calabró al referirse a los títulos con locución que anticiparon los contenidos del programa, y que aparecieron antes del ingreso de Florencia de la V al estudio.

Luego, la periodista agregó: "Estábamos esperando el regreso de Florencia. La queremos ver a ella, no a la venta grabada. La venta no me gustó, mucho menos antes de que ingrese la conductora. Ahorren tiempo, saquen las ventas. Antigüedad, década de los 80. Lo hacía Roccasalvo hace 30 años".

Además, Calabró criticó que De la V entre al aire con la canción "La Morocha" de Luck Ra. "A mí me pareció muy obvio, y después se la cambiaron por otra", apuntó la comunicadora con su habitual mirada al detalle.

La crítica de Marina Calabró al programa de Florencia de la V en El Nueve

En tanto que al referirse a la mesa de la escenografía donde se encuentran los panelistas del flamante ciclo de El Nueve, Marina Calabró remarcó: "Está buenísima porque es abierta como herradura, en un momento se cierra y es una mesa clásica. En la parte en que la mesa es abierta, la conductora no tiene dónde sentarse y se sienta en el escritorio. Entonces anda descogotada para mirar a los panelistas. Es raro. Hay que encontrarle una posición más cómoda cuando no está sentada en la mesa. Después esa herradura se une, se arma una mesa redonda importante, y ahí se entiende todo porque ella está en el centro. Y sino que se mantenga parada, porque sentadita y descogotada no me gustó".

Por otro lado, en cuanto a la performance de Florencia de la V, la periodista consideró: "En el monólogo me gustó, pero hizo una referencia revisionista histórica del 24 de marzo que para mí estuvo fuera del contexto. No es un problema de lo que dijo, sino en el contexto que lo dijo. Era todo muy arriba y me hizo ruido. Si no les das el contexto adecuado, es más lo que resta que lo que suma. Y sé que no fue la intención de Florencia, pero no me gustó".

Sobre el discutido vestido que eligió la conductora para su debut y la escenografía del programa, Marina Calabró destacó: "Su look me pareció espectacular. De hecho, cosió ella el vestido. Yo la vi bella. Es moderno, estuvo muy bien. Me gustan los colores de la escenografía, esta vez no es un atentado a la retina. Lo vi bien iluminado".

Florencia de la V debutó como conductora de Los profesionales de siempre

Además, la columnista de Lape Club Socioal Informativo elogió la labor de Florencia de la V, incluso en el momento en que la anfitriona habló de su polémica desvinculación de América TV. "Me gustó el monólogo del inicio en general. Si bien pasó facturas, lo hizo con cierta elegancia. Es divertida, es cercana. Esa es la Florencia brillante, la que uno muchas veces extrañó y tiene una oportunidad de vuelta", enfatizó Calabró.

En cuanto a los panelistas, la especialista en espectáculos señaló que son "todos buenos", destacando la labor del movilero Ale Castelo, y de integrantes de la mesa como Estefi Berardi, Fernando Cerolini, Fabián Medina Flores, Leo Arias y Enzo Aguilar.

Por último, Marina Calabró concluyó sobre esta apuesta de El Nueve: "Compensación de luces y sombras. Está bueno que Flor de la V esté en la televisión. Está buena la competencia porque fijate que movilizó a Intrusos a buscar una exclusiva. Mariana en vivo. Viviana en vivo. Me parece que le hace bien a la industria que se sumen programas de producción nacional".