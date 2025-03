Lizy Tagliani rompió el silencio sobre la polémica desvinculación de Rodrigo Cascón de "La Peña de Morfi"

Telefe se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se conociera que Rodrigo Cascón, uno de los integrantes más conocidos de La Peña de Morfi, fue despedido del programa.

"Nuestro querido Rodrigo se quedó fuera de La Peña intempestuosamente, porque a él le sorprendió muchísimo", reveló el periodista Guillermo Barrios en Ritmo y Café. "Le dijeron: '¿Sabés qué? Esta temporada ni al aire ni en el streaming’. Y de hecho no hay más streaming'", comentó el periodista.

Lizy Tagliani habló en "Puro Show" sobre la desvinculación del chef. Créditos: captura de pantalla Instagram Rodrigocascon.

La noticia no fue bien tomada por los seguidores del ciclo, que criticaron la decisión del canal de las tres pelotas.

Por otro lado, Puro Show fue a buscar la palabra de Lizy Tagliani sobre este tema. "¿Qué pasó en La Peña que no está Rodrigo Cascón? ¿Sabías del cambio este?", le consultó el cronista.

Esto fue lo que dijo Lizy Tagliani en Puro Show sobre la desvinculación de Rodrigo Cascón de La Peña de Morfi

"No. Porque yo, cuando el año pasado nos fuimos, me fui del grupo para no tener que escuchar conversaciones. Y entonces ahora ni me enteré, hasta el domingo que fui. Pero se ve que habrán hablado. Ahora recién volví, pero no te aparece de nuevo la conversación", respondió la conductora de La Peña de Morfi.

"Él dijo que fue desvinculado y le sorprendió también porque no sabía nada, en diciembre cuando se despidieron, que en marzo, abril se reencontraban", continuó el movilero. "Creo que ellos estaban desde que estaba Gerardo, así es que se llevan todo bien. Salvo que haya sido Felicitas Pizarro, porque ella es la nueva", contestó Tagliani, aclarando que la nueva cocinera del ciclo es "muy buena".

"Él dice que le dolió que siempre sintió que eran una familia", le comentó el cronista. "Todo se vive ahí", concluyó el tema Lizy,