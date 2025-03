El trabajo hot de un ex Casi Ángeles que le hizo ganar una fortuna en dólares

El mundo del espectáculo muchas veces puede ser inestable, y hasta los actores más reconocidos deben encontrar maneras ingeniosas de generar ingresos. Este es el caso de Nicolás “Tacho” Riera, quien compartió una anécdota poco convencional en una entrevista reciente.

Invitado al programa La Noche Perfecta, junto a Gloria Carrá, el ex Casi Ángeles habló sobre un recurso insólito que utilizó en un momento difícil de su carrera, logrando obtener un ingreso extra de manera completamente inesperada.

El trabajo hot que le valió a un ex Casi Ángeles una fortuna en dólares

Durante la entrevista, Sebastián Wainraich le consultó directamente sobre un rumor: “¿Es cierto que vendiste fotos de tus pies para ganar unos mangos?”. Entre risas y algo de incomodidad, Tacho admitió la verdad. “Sí, hice un perfil, lo promocioné, y llegué a sacar 300 dólares”, confesó el actor, causando asombro en el panel.

Según explicó, decidió intentar este método tras descubrir el interés de algunas personas en este tipo de contenido. Con humor, Nicolás comentó: “Dije: aquí hay un negocio. ¡Imaginate vivir de fotos de pies!”. Sin embargo, aclaró que dejó de hacerlo cuando notó que avanzar en este camino implicaba comprometerse en otros aspectos que no estaba dispuesto a explorar.

Su vida en Casi Ángeles y un accidente inolvidable

En el mismo programa, Riera recordó uno de los momentos más incómodos que vivió durante las giras de la exitosa telenovela con otro actor reconocido de Casi Ángeles. En Rosario, mientras interpretaba una coreografía junto a Peter Lanzani, un error terminó con una lesión grave. "Peter me saltó con el micrófono en la mano y me pegó en la nariz. Seguimos cantando, pero sentí que algo andaba mal. Cuando salí del escenario, tenía dos chorros de sangre. Me la partió en cuatro pedazos", relató.

A pesar del accidente, el artista no abandonó su compromiso. Una semana después de operarse, continuó grabando y cumpliendo con su trabajo.

De los escenarios al éxito en nuevas propuestas

Actualmente, Nicolás “Tacho” Riera se encuentra enfocado en el proyecto teatral Sex, la obra, dirigida por José María Muscari, donde comparte escenario con Gloria Carrá, Diego Ramos y Julieta Ortega. Esta nueva etapa le permite explorar facetas distintas de su carrera artística y conectarse con el público de una manera completamente diferente.

Con anécdotas que combinan humor, creatividad y dedicación, Nicolás demuestra que su talento no se limita a la actuación, sino que sabe reinventarse y encontrar oportunidades en los lugares menos esperados.