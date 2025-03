Una histórica figura de "La Peña de Morfi" reveló que fue despedido: "Me sacaron"

El pasado domingo 16 de marzo, Telefe dio comienzo a la décima temporada de La Peña de Morfi. Si bien en el programa hemos estado viendo caras ya conocidas de otras ediciones, lo cierto es que este año, el canal de las tres pelotas le dijo que no a un famoso integrante del ciclo.

Guillermo Barrios, en Ritmo y Café, contó que le llamó la atención la ausencia de una figura clave del programa. "Lo llamé y le pregunté, y él me dijo 'Angustiado. Triste. Desilusionado. Me sacaron. Me dijeron que este año no'", comentó el periodista.

La nueva temporada del programa comenzó el pasado domingo 16 de marzo. Créditos: X @MorfiTelefe.

"Es raro que sea porque se lleve mal con alguien porque él es buen tipo", opinó Nancy Duré. "Me parece que es por una cuestión de dinámica al aire, aunque también puede ser algo presupuestario porque no hay plata en ningún lado", señaló.

"Tiene otro trabajo, hace cosas con marcas y tiene un programa de viajes y comidas", recordó Barrios que, luego, dio otro dato fundamental: el despedido era el responsable principal de la sección de streaming de La Peña de Morfi.

Rodrigo Cascón no será parte del ciclo este año. Créditos: Facebook Rodrigo Cascón.

Finalmente, Guillermo reveló el nombre del histórico integrante que no será parte del ciclo este año: Rodrigo Cascón. "Nuestro querido Rodrigo se quedó fuera de La Peña intempestuosamente, porque a él le sorprendió muchísimo", explicó el comunicador. "Le dijeron: '¿Sabés qué? Esta temporada ni al aire ni en el streaming’. Y de hecho no hay más streaming'", contó Barrios.