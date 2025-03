La palabra de Alfredo Casero luego de su delicada cirugía

El comediante Alfredo Casero preocupó a sus seguidores y amigos luego de conocerse la sorpresiva noticia de su internación. Con el correr de las horas se confirmó que fue sometido a una compleja cirugía de reemplazo de cadera. El actor habló amablemente con LAM (América TV), luego de la intervención quirúrgica y explicó algunos detalles de los cuidados que deberá tener antes de subirse al escenario.

Con muy buena predisposición para hablar con la prensa, Alfredo Casero señaló: “Tratando, en lo posible, de empezar una rehabilitación de la cadera porque no me morí”. A pesar de la preocupación de su círculo íntimo, el actor llevó tranquilidad a su público ya que se especulaba que la operación habría sido por un caso de urgencia.

“Era algo que estaba programado. Como nunca digo nada y vinimos a las seis de la mañana, quedó como que era algo de urgencia, pero no podía ser porque era un reemplazo de cadera”, relató Alfredo Casero al cronista de LAM, con un buen semblante.

Alfredo Casero rompió el silencio luego de ser sometido a una compleja cirugía

También, el actor cómico refirió a cómo fue tratado por los especialistas antes y después de la cirugía. “Se pospuso porque en San Camilo te tienen así, no te dejan hasta que no tienen lo que quieren y la verdad es que estuve muy bien atendido”, expresó agradecido el artista.

Sobre los dolores esperados luego de esta cirugía, el humorista expuso: “Ahora tengo un parche de morfini (morfina), pero ya está todo muy bien, es algo muy leve. Estoy bárbaro, me queda recuperarme y volver al polo con bolitas, a las bolitas a caballo”.

Alfredo Casero reveló que pospuso la cirugía para no interrumpir las funciones de su espectáculo “Cha, Cha, Cha” y, al respecto, explicó: “No pudimos terminarla en marzo porque no podía más y mis productores me dijeron que cortemos. Yo dije que ‘ni en pedo, me opero y en abril hago la que queda’, porque quedó mucha gente que iba a venir, son nueve shows”.