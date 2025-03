Filtraron un nuevo video del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau a los gritos

Wanda Nara y Mauro Icardi están en plena disputa judicial por lo ocurrido en el departamento del Chateau Libertador. En estos días se conocieron audios de la empresaria invitando a su exmarido a subir y hasta un nuevo video en donde Icardi discute con la pareja de Payarola (abogado de Wanda).

Fue la cuenta de LAM quien compartió el fuerte video a través de sus diferentes redes sociales. En el clip, que está filmando por el propio Mauro Icardi, se puede ver a Wanda Nara y también a Sofía Ferrarazo, esposa de Nicolás Payarola, abogado defensor de la empresaria.

"No estamos haciendo un circo a ver si me entendés. Bájame a la nena que quiere tomar un vaso de agua tranquila", le expresó Ferrazo a Mauro respecto a la fea situación por la que estaba haciendo pasar a sus pequeñas hijas. Sin embargo, esto no quedó ahí y el jugador le contestó fuertemente.

El momento de la acalorada discusión entre Mauro Icardi y la pareja del abogado de Wanda Nara:

"A mí no me vas a patotear porque me lo paso por el fo… de las pelotas", expresó calmado Icardi pero con un claro enojo. Queriendo llevar calma y que suelte a una de las hijas, Sofía le comunicó que "Se van a ir las dos con vos. No te estoy patoteando, te estoy hablando bien. Por favor, bajá a la nena, que tome algo y te vas a ir con las dos".

Pero la acalorada discusión no paró en ese momento y mientras Icardi la estaba filmando a Ferrazo, ella le empujó el celular con la mano para tratar de que deje de filmar: "Escúchame una cosa, Mauro, bajá a la nena… si grabame, no pasa nada, haceme zoom. Escúchame Mauro, baja a la nena", luego de esto se corta en seco la filmación.