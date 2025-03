El Polaco rompió el silencio y habló de la supuesta separación con Barby Silenzi: qué dijo

En los últimos días, comenzó a circular un fuerte rumor sobre la separación entre El Polaco y Barby Silenzi. Fue Yanina Latorre quien comentó esto en el programa de Ángel de Brito y, sin lugar a dudas, sorprendió a todos con este dato, ya que la pareja se mostraba junta y muy feliz.

"Él estaría con alguna cosita. Ella se enteró y se enojó", comenzó diciendo la panelista de LAM. Además, agregó: "Le escribí, lo quiero mucho. Cantó el año pasado en mi cumpleaños. Le digo que me diga la verdad. Y me dice ‘ya te llamo’ y no me llamó", contó Yanina.

Lo cierto es que, en medio de todo esto, Ángel de Brito llamó en vivo a El Polaco durante su programa de streaming que se emite en Bondi Live: "Yo quiero resolver un caso y quiero hablar con esta persona. Lo voy a traicionar y lo voy a llamar en vivo", expresó el conductor.

El Polaco rompió el silencio y contó si está separado o no de Barby Silenzi:

Inmediatamente, cuando el cantante le atendió la llamada, se pudo escuchar también la voz de Barby Silenzi. El periodista le preguntó por los rumores y sostuvo que "le llegó un rumor", expresó El Polaco y además confesó que no la volvió a llamar debido a que "estábamos grabando un videoclip".

Cuando Ángel de Brito cortó la llamada y a modo de chiste sostuvo que está "descartada la separación, falsa información de Yanina Latorre, que semana negra", cerró el periodista. Esta no es la primera vez que se corre este tipo de rumor respecto a esta relación entre el cantante y la bailarina.