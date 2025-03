Any Ventura fue letal con Viviana Canosa tras su cruce con Yuyito González: "Ella se autopercibe..."

Hace pocos días, Viviana Canosa y Yuyito González protagonizaron un fuerte cruce. Todo comenzó cuando la actriz promocionó en su cuenta de Instagram unas galletas, y la periodista dijo que le daba vergüenza ajena. González no se quedó callada y le respondió a la comunicadora.

"Yo respeto muchísimo mi trabajo. A mis anunciantes y a mis sponsors yo los cuido y son sagrados. Si yo no los tuviera acompañándome no sé si hubiera estado tanto tiempo con mi programa en Ciudad Magazine", expresó Yuyito. Para terminar de contestarle a Viviana, dijo: "En defensa y en respeto a mis anunciantes quiero decirles que no se fijen en estas vulgaridades, que no se decepcionen, que sigan confiando en mí y que les deseo el bien".

La periodista criticó a Yuyito González.

En tanto que en Bendita hicieron un informe sobre este cruce entre ellas y Any Ventura fue letal a la hora de hablar sobre la conductora de Viviana en vivo.

"A mí me parece que Canosa siente que ella es el colmo de lo fino, una refinada. Ella se autopercibe como súper fina, entonces todo lo demás, como Yuyito y las galletitas, le parece, lo que vulgarmente se llama grasa y eso hace que la descalifique. Tengo la sensación que como descalificar políticamente a Amalia es gratis, es fácil hacer un programa con Yuyito de personaje", disparó la panelista.

Ventura opinó sin filtros sobre Canosa. Créditos: Instagram Anyventura1.

"No se entiende hacia dónde va dirigido. Porque si ella tiene algún tema o está en desacuerdo con Milei, está perfecto, pero que dirija el enojo hacia donde tiene que ir y no a Yuyito... porque la verdad no hizo más que comerse una cookie o una publicidad que a ella no le gustó", añadió Alejandra Maglietti. Y Edith Hermida subió la apuesta: "¡Es un comentario clasista!. No suma en nada que una mujer le pegue a otra porque ¿supuestamente es grasa? ¡Aguanten las grasas!".