Elba Marcovecchio fue lapidaria con Wanda Nara por el reciente conflicto con Mauro Icardi

Una de las defensoras legales de Mauro Icardi, habló sobre la polémica situación de violencia que atravesó Wanda Nara con sus hijas, provocada por el futbolista y las consecuencias que esto ha traído. Por ese motivo Elba Marcovecchio no dudó en responder categóricamente al referirse a la actitud de la mediática.

Entrevistada por el programa DDM (América TV), Elba Marcovecchio expresó: “Mauro está sumamente preocupado por sus hijas y es nuestra mayor preocupación, hablamos de las nenas todo el tiempo. Las conversaciones con mauro son relativas a las nenas”.

Sobre los fuertes enfrentamientos entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la letrada puso como prioridad las hijas de las figuras, Francesca e Isabella refiriendo: “Hay que pensar en las nenas, lo venimos trabajando, la conflictiva es de los adultos, no de las nenas que tienen que estar afuera”.

Elba Marcovecchio hizo fuertes declaraciones sobre el último conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Recientemente se conoció un polémico video que ha circulado en redes sociales, en el que el delantero del Galatasaray discutió con la esposa del abogado defensor de Wanda Nara, Nicolás Payarola. Al respecto, Elba Marcovecchio intentó evitar utilizar el sarcasmo al expresar: “Me resulta peculiar, no hago especulación, pero no me resulta normal que los abogados estuvieran en la casa de la señora Nara antes de determinado suceso, me parece peculiar. Vive lejos”.

Ante el relato y la filtración de audios, Elba Marcovecchio explicó: “Mauro estaba abajo en la calle, la señora Nara le pidió que suba porque las criaturas no querían bajar. Es tremendo que tenga que estar todo grabado. Se podría haber evitado desde el origen ¿por qué no avisaron que las nenas iban a estar con las mascotas?”

“Simplemente dejo una especulación, la casualidad también existe. -Payarola- vive lejos y por profesionalismo no vamos a la casa de los clientes, yo no conozco la casa de Mauro -Icardi-, no había pasado nada y ya estaban los letrados, un caso particular”, continuó la abogada.

“Las disputas de mamá y papá se tienen que resolver entre ellos, fuera de las niñas. Hubo demasiada provocación, no pasó como se dijo en la denuncia en la fiscalía.Mauro es amoroso con sus hijas y sus perritos, había pedido adaptar la casa para que las mascotas no se pierdan. Ama a los animales, esto fue una emboscada”, sentenció Elba Marcovecchio en relación a cómo se dio la situación en casa de Wanda Nara.