El bizarro dato que se reveló sobre la detención de Elías Piccirillo: "Se escapó en..."

El pasado jueves 20 de marzo, la Justicia ordenó la detención de Elías Piccirillo tras haber sido acusado de "cranear" una causa falsa contra un cliente que le reclamaba 6 millones de dólares. La expareja de Jésica Cirio fue detenido gracias al trabajo de la Prefectura Naval Argentina.

Sin embargo, minutos antes de ser capturado, Piccirillo escapó de su domicilio y el momento quedó registrado por las cámaras del lugar.

La foto de la detención del empresario. Créditos: Ministerio de Seguridad de la Nación.

En Mujeres Argentinas abordaron el tema y Mauricio D'Alessandro, que estuvo como invitado al programa, reveló un detalle bizarro de la detención del empresario.

"Hubo muchas negociaciones para que Piccirillo se entregara en Comodoro Py, pero prefirió hacer eso y se escapó en calzoncillos. Después en la foto de la detención ya estaba con un pantalón largo, así que se ve que alguien le tiró un lompa para que se ponga", contó el abogado.

Este fue el momento en el que Elías Piccirillo quiso escapar de la policía

Asimismo, el letrado dio información sobre la vida personal de Elías: "Piccirillo es un muchacho que vivía en Florencio Varela con su primera mujer, y empezó a trabajar vendiendo propiedades. Una actividad en una empresa muy conocida, la que tiene un globito como marca, y ahí se hizo bastante famoso comprando y vendiendo". "Comprando y vendiendo doble, ahí ya teníamos un problemita me parece", lanzó Silvia Fernández Barrio.

"Bueno, bueno. Le fue muy bien y se fue a vivir al río, ahí en Vicente López, donde todo el mundo vivir, un lugar donde vive Dalma Maradona por ejemplo, y ahí empezó a hacerse amigos y relaciones de otro nivel, con más dinero, de mayor contenido económico y mayor cantidad de plata. Empezó a cambiar dólares, se compró relojes caros y se hizo un retail que le quedó bastante bien", continuó Mauricio.

En mayo de 2024, Piccirillo se casó con Jésica Cirio.

"Con eso empezó a ascender y en esa desesperación por conocer famosos, conoció a Jésica Cirio. La conoció en un viaje. Jésica es una víctima en esto. Ella hace una presentación en Misiones, él va para ella y le ofrece volver en su avión privado. Acá hay un gran enigma detrás. El recibe plata y hace actividad financiero con un banco de Tucumán, él iba a todos lados y decía que era su banco, pero el verdadero dueño del banco no quiere saber nada con él", sumó el abogado.

"La persona que le reclama los 6 millones de dólares no es un profesor de catecismo, guarda. De dónde sacó los 6 millones es un milagro porque no aparecen declarados. Piccirillo los tomó para aportarle capital al banco, y ahora al dueño del banco lo van a llamar de la justicia para que de las explicaciones correspondientes. Ojo que esto puede ser el comienzo del hilo y si tiran de ahí no se sabe en qué puede terminar. Ojo que hay bronca en la policía por la cantidad de agentes involucrados", concluyó el letrado.