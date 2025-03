¿Qué pasa si no retiro la pulsera de Lollapalooza?

Este fin de semana se llevará a cabo el Lollapalooza Argentina 2025, uno de eventos más importantes de la agenda musical argentina. El Hipódromo de San Isidro albergará tres jornadas a pura música y, más allá de las cuestiones artísticas, es importante estar al tanto de las condiciones de ingreso.

El Lolla 2025 se llevará a cabo durante el viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de marzo, en la víspera del fin de semana largo. Para ingresar es necesario contar con una pulsera que funciona como entrada, la cual debe ser retirada con anticipación.

Grilla del Lollapalooza Argentina 2025 del viernes 21 de marzo. Fuente: Instagram @lollapaloozaar.

¿Qué pasa si no retiro mi pulsera para el Lollapalooza 2025?

De acuerdo a la información provista por All Access, la compañía encargada de la distribución de las pulseras para el Lollapalooza, los asistentes podrán retirarlas hasta este jueves 20 de marzo inclusive.

Si por algún motivo no se retira la pulsera en el plazo indicado, existe una opción adicional. All Access indica que quienes no puedan retirar la pulsera deberán contactarse con el soporte de la empresa a través del sitio web oficial. Allí, los usuarios podrán exponer su situación y recibir indicaciones específicas sobre los pasos a seguir.

Wos, uno de los artistas argentinos más convocantes, se presentará en el Lollapalooza 2025. Fuente: Santiago Tagua/MDZ.

La grilla del Lollapalooza 2025 exhibirá a artistas de renombre internacional, tanto locales como extranjeros. Tool, la banda estadounidense de rock se presenta por primera vez en nuestro país. Justin Timberlake llega a la Argentina en medio de una búsqueda por relanzar su carrera. Olivia Rodrigo es una atracción para el público juvenil. Wos, Catriel y Paco Amoroso y Tan Biónica serán algunas de las propuestas locales del line up durante este fin de semana en el Hipódromo de San Isidro.

Grilla del Lollapalooza Argentina 2025 del sábado 22 de marzo. Fuente: Instagram @lollapaloozaar.

¿Cómo retirar la pulsera del Lollapalooza 2025?

Para retirar la pulsera de ingreso al Lollapalooza, el o la titular de la compra deberá presentarse con su DNI y la tarjeta utilizada para la transacción en alguno de los puntos de canje habilitados: Unicenter (Paraná 3745, Martínez), entre las 10 a 22 horas, y La Rural (Av. Santa Fe 4201, CABA), entre las 12 a 20 horas.

Grilla del Lollapalooza Argentina 2025 del domingo 23 de marzo. Fuente: Instagram @lollapaloozaar.

Quienes por motivos laborales u otros impedimentos no puedan presentarse al retiro de la pulsera, tienen la posibilidad de autorizar a otra persona mediante una nota certificada por un escribano o la entidad emisora de la tarjeta, acompañada de la documentación correspondiente.

La pulsera no solo permite el ingreso al predio, sino que también incluye el sistema Lollacashless, el único método de pago aceptado dentro del festival para adquirir alimentos, bebidas y productos oficiales. Por lo tanto, no contar con la pulsera implica no poder acceder al evento ni realizar compras.

¿Qué pasa si pierdo mi pulsera del Lollapalooza 2025?

Otra historia recurrente de todas las ediciones del Lollapalooza son los casos de pérdida de la pulsera. Estos extravíos ocurren mayoritariamente en la previa del festival, antes de la colocación de la pulsera. Para situaciones de este tipo, All Access también ofrece un camino a seguir.

En caso de pérdida de la pulsera, el titular de la entrada debe realizar una denuncia de extravío y presentar una copia junto con su DNI a través del formulario de contacto del sitio web. Luego de evaluar el caso, la empresa expendedora de los tickets procederá a bloquear la pulsera perdida y entregará una nueva en los puntos habilitados, siempre y cuando aún esté vigente el período de retiro.