Filtran las operaciones que la China Suárez se hizo y ella niega: "Esos labios..."

La China Suárez, conocida por su papel en Casi Ángeles, su trabajo como modelo y su incursión en la música, siempre llamó la atención por su imagen que parece desafiar el paso del tiempo. Por eso, después de que surgiera una teoría sobre el significado de su tatuaje, volvió a estar en boca de todos por la filtración de los retoques estéticos que se le atribuyen.

Mientras algunas personas siguen de cerca los looks de la China y Mauro Icardi en Estambul, una dermatóloga especializada en Medicina Estética desvió la atención hacia un tema diferente: la supuesta belleza natural de la actriz, aclamada por algunos y envidiada por otros.

El rostro de la China Suárez es admirado por sus fans por su aspecto impecable. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

¿Qué operaciones se habría hecho la China Suárez?

Desde que llegó a Turquía con el delantero del Galatasaray, una de las polémicas vestimentas de la China Suárez se destacó en los medios. Sin embargo, lo que realmente causó revuelo en las redes fue la revelación de la dermatóloga Yanina Sequeira, quien afirmó que la actriz podría haberse sometido a varias operaciones para lucir como lo hace. En particular, la doctora mencionó que los labios de la China, "tan gruesos y con un reborde tan definido", son el resultado de un tratamiento con ácido hialurónico.

En un análisis exhaustivo realizado en un video de TikTok, Sequeira comparó fotos recientes y antiguas de la actriz, y señaló los tratamientos faciales que se habría realizado. La especialista también explicó detalles de cómo la ausencia de "patitas de gallo" en el rostro y la total suavidad de su frente, son efectos típicos del botox.

Por otro lado, observó una imagen de la China en su romántico viaje con Mauro Icardi, poniendo el foco en la zona media de su cara. En su revisión, indicó que Suárez tenía una depresión en la fosa temporal, que habría sido rellenada para mejorar la zona del surco nasogeniano y dar definición al arco mandibular.

¿Qué operaciones negó la China Suárez?

En abril de 2024, la China Suárez confesó haberse sometido a un implante mamario, decisión que explicó con sinceridad: "Después de dar la tet…, me vi en el espejo y parecían los huevos de un viejo". No obstante, cuando se trató de otras posibles intervenciones, fue clara al negarlas.

En varias publicaciones de Instagram, rechazó haberse puesto inyecciones de toxina botulínica: "Nunca me puse bótox. Nunca, nunca, nunca", y aclaró que, como actriz, necesita poder mover el rostro para realizar gestos, aunque no descartó la opción de hacerlo en el futuro si lo consideraba necesario. "Lo máximo que me hice fue luz pulsada", agregó.

Sobre sus labios, la protagonista de El hilo rojo desmintió haberse puesto ácido hialurónico y aseguró que siempre tuvo la misma boca desde chica. Dijo que el volumen que se ve se debe al maquillaje y a los tonos que usa para resaltarlos, y que, si algún día decide hacerse algún retoque, lo contará.

Por el momento, el asunto sigue dando pie a distintas opiniones: por un lado, algunos creen en su belleza natural, mientras que otros dudan de su sinceridad.