Salió a la luz la llamada entre Wanda Nara y Mauro Icardi previo al escándalo en el Chateau Libertador

El pasado viernes 14 de marzo, Mauro Icardi quedó en el ojo de la tormenta por el escandaloso episodio en el Chateau Libertador cuando el futbolista no quiso llevarse las mascotas de sus hijas en lo que sería el reencuentro con las menores tras dos meses sin verlas.

Ahora, se conoció la llamada que se realizó previo a ese encuentro. Karina Iavícoli compartió en sus historias de Instagram (@Karinaiavicoli) la comunicación entre Wanda Nara y el futbolista minutos antes de que todo explotara.

En el primer video que compartió la panelista de Intrusos, se puede escuchar al deportista pidiéndole a la Francesca, su hija, que baje. Acto seguido, la modelo le consulta si puede ir "a buscar a las nenas". "No, no puedo subir. Que bajen las nenas como las dejé a dejar los perros y que bajen. Fran, bajá, dale, que nos tenemos que ir", le responde Icardi.

Mientras que en la segunda grabación, las cosas se ponen un poco más tensas entre la Wanda y Mauro.

- Mauro Icardi (M.I): Entregale las nenas al encargado y sube a bajarlas él, así no bajan solas por el ascensor.

- Wanda Nara (W.N): Subí vos, Mauro, porque Isi (Isabella) no quiere bajar.

- M.I: Isi tiene que bajar. Vos sos la madre y le tenés que decir que bajen.

- W.N: Pero vos la hiciste subir.

- M.I: Sí, yo la hice subir a dejar los perros, nada más. Si dejaban los perros y bajaban, en vez de secuestrarla como hiciste, no había ningún problema. Ahora sube el encargado, y sino le dije al encargado que no quería quilombo que si no tengo que llamar a la policía, me dijo que se encargaba él. Él va a buscar a las nenas y me hace seguridad.

- W.N: Pero, ¿podés subir vos? Que están llorando. Yo no las secuestré, vos las dejaste subir.

- M.I: Yo no puedo subir. No, no, no, las secuestraste ahí. Sube el encargado a buscarlas.

- W.N: ¿Cómo las voy a secuestrar si te autoricé para que subas a buscar a tus hijas que están llorando?

- M.I: No, yo no estoy autorizado a nada. Tengo una denuncia por violencia de género, soy violento, entonces no puedo subir ni a la casa, por más que me autorices vos.