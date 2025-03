La Justicia le otorgó un botón antipánico a Wanda Nara tras el violento episodio con Mauro Icardi

Wanda Nara se encuentra pasando uno de los momentos más complicados con Mauro Icardi luego del escandaloso episodio que ocurrió en el departamento del conocido edificio. Es que la Justicia decidió otorgarle a la empresaria un botón de pánico luego de la polémica situación.

El abogado de la conductora dialogó con Mariana Fabbiani y allí contó que "fue instalado y pedido por el fiscal el día sábado por la mañana", además adelantó que el dispositivo ya fue puesto en funcionamiento en el celular de Wanda para tenerlo a mano en todo momento.

La conductora le consultó a Nicolás Payarola por qué decidió esto la Justicia y el letrado sostuvo que "a la luz de los hechos que vimos en los videos, me parece que cualquier forma que ayude a proteger a las víctimas de estos casos me parece que haríamos mal en no aprovecharlos".

El abogado de Wanda Nara rompió el silencio. Foto: captura de pantalla/ América TV.

Uno de los panelistas le consultó cómo se encuentra la situación de Icardi respecto a la posibilidad de volver a ver a sus hijas y allí Payarola fue contundente: "El fiscal garantizó mediante el personal policial el hecho de que no pueda acercarse por el momento y esperamos una resolución respecto a lo que es una medida perimetral con el seno familiar completo" (pedida por el fiscal)".

La palabra del abogado de Wanda Nara:

Lo cierto es que Mauro Icardi se encuentra acorralado y lo que podría haber sido una alegría para las menores, terminó teniendo el peor de los finales. Por el momento, tanto el futbolista como la conductora se encuentran en absoluto silencio en lo que respecta a las redes sociales.