El fuerte dato que se reveló sobre la seguridad del Chateau Libertador, tras el escándalo de Mauro Icardi: "Los que trabajan ahí..."

Mauro Icardi ha quedado en el ojo de la tormenta. El pasado viernes 14 de marzo a la noche, se vivió en el una episodio que estuvo marcado por la tensión en el que tuvo que intervenir la policía. El futbolista entró presuntamente a los empujones y a los gritos queriéndose llevar a sus dos hijas, Francesca e Isabella, y Wanda Nara rompió en llanto.

El tema fue abordado en distintos programas de televisión. En Implacables, Gustavo Méndez dio a conocer un dato sobre la seguridad del edificio.

Mauro Icardi protagonizó un escándalo en el edificio.

"Nosotros tenemos fuentes ahí, en el Chateau Libertador, gente que vive y trabaja ahí. Me cuenta por qué no lo detuvieron, ya que hay un montón de seguridad, allí pagan muchísimo de expensas para tener un montón de seguridad, no es que es una garita y nada más. Estamos hablando de seguridad de primer nivel", dijo el periodista.

"Pero una persona que está ahí me dijo que los que trabajan ahí, sobre Icardi, se amedrentan con él. No se animan a decirle que no puede pasar por su actitud, porque él se cree impune. Le tienen miedo a Mauro. Eso dicen los empleados de ahí. Además, lo que viven ahí, me cuentan que para entrar con el auto te piden DNI, te sacan foto y te preguntan dónde vas. Tres cosas que él pasó, con una cuestión legal que ya precedía a esto", reveló Méndez.

Por otro lado, Santiago Riva Roy, que estaba cubriendo el tema en la puerta, al ver en el estado en el que el deportista ingresa, contó que se acercó a un seguridad y le preguntó por qué lo dejó pasar. "Que lo arregle la policía o la Justicia", cuenta que le respondieron.