El crudo relato de una de las vecinas de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi: "Era desgarrador"

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran protagonizando un verdadero escándalo luego de que el futbolista irrumpió en el departamento de la conductora con violencia, según cuentan los testigos. En Intrusos pudieron hablar con una vecina que contó cómo vivió esta situación.

"Yo les cuento todo porque como mamá estoy muy enfurecida con la situación del viernes, lo que yo viví como madre no se lo deseo a nadie", comenzó diciendo la mujer en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Además, contó que "lo que sucedía era desgarrador, no minimicemos llantos, gritos que ocurrieron".

También, reveló: "Me estaba yendo a cantar y de repente veo que el ascensor estaba en el piso de ella y no bajaba. Me digno a irme por el de servicio y escucho los gritos de él que estaba sacado y decía 'vamos, vamos' nombrando a la nena más grande", expresó la testigo.

La palabra de la vecina de Wanda Nara. Foto: captura de pantalla/ América TV.

La vecina de Wanda Nara contó además que cuando se estaba retirando por el ascensor de servicio, comenzó a escuchar a las nenas llorar por el escándalo en el que se encontraban. En el piso se encontraban las dos menores junto a la policía, junto a Wanda Nara y obviamente a Icardi quien se las quería llevar.

El relato de la vecina de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi:

Lo cierto es que la situación del futbolista tras el episodio está complicada y en las últimas horas el defensor de menores se comunicó con Ángel de Brito: "Después de todo el trabajo hecho, después de lo de ayer de Icardi, no está en condiciones de revincularse con sus hijas", leyó el conductor la respuesta del defensor de menores, que juega un papel fundamental en toda la causa.