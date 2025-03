Mirtha Legrand pulverizó a Cecilia Milone en pleno programa tras la polémica publicación de la actriz

Mirtha Legrand es una de las conductoras de la televisión argentina que no tiene miedo en decir u opinar lo que siente. El programa del fin de semana pasado invitó a la hija de Chico Novarro y le preguntó sobre la polémica que surgió tras las declaraciones de Cecilia Milone.

Eso hizo enojar muchísimo a la artista que, rápidamente y a través de una publicación en su cuenta de Instagram, la criticó fuertemente: "No le canté en el cumple, no le fui al primer programa y hoy me hizo destrucción total, cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia", expresó Milone.

Fue por esto que la diva de El Trece no se quedó callada y salió con los tapones de punta contra Cecilia: "Yo cumplí años hace poco y se dijo que yo la había llamado para que viniera a cantar a mi programa. Yo jamás hablé con ella, nunca", comenzó diciendo Mirtha en la "mesaza".

También dejó en claro que hubo un malentendido, ya que "Tengo un decorador que se llama Ramiro Arzuaga, que decoró toda la casa de Marcela Tinayre, porque éramos muchos. Entonces lo hicimos en casa de Marcela. No entraban en mi casa. Él, por su cuenta, la llamó".

El descargo de Mirtha Legrand tras la publicación de Cecilia Milone:

En la última parte del descargo, Mirtha expresó: "Lo quise aclarar porque lo estuvieron hablando tanto todos los programas y me molesta cuando no es verdad y te está haciendo daño. Entonces, yo nunca la llamé, me hubiera encantado que viniera. Hubiera cobrado un cachet, que se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu propio, dijo ‘voy gratis. Bueno, Cecilia, te mando un beso".