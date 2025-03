La reacción de Dalma Maradona al ver la foto de Diego Maradona muerto durante el juicio: "Pedimos que..."

Tras la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, los medios volvieron hablar de los últimos años de vida del exfutbolista, las personas que lo rodearon y los escándalos que continuaron aún después de su partida. Sin embargo, una de las noticias que más llamó la atención fue la reacción de Dalma Maradona al ver la foto de su padre ya fallecido durante el litigio.

El juicio comenzó con siete acusados, y en las horas previas, Matías Morla reapareció con polémicas declaraciones sobre el entorno de Diego, lo que encendió nuevamente el conflicto que mantiene desde hace años con parte de la familia del exfutbolista, especialmente con sus hijas y su exesposa, Claudia Villafañe. En medio de todo esto, Dalma vivió un momento muy doloroso cuando la fiscalía mostró la imagen de su padre muerto durante la audiencia.

¿Cómo reaccionó Dalma Maradona al ver la foto de Diego Maradona durante el juicio?

Un día antes de que comenzara el juicio, se conoció la deuda que las mujeres de El Diez tenían con Matías Morla despertando el interés de toda la prensa, pero llegado el día de las primeras resoluciones, lo que más impactó fue la presentación de la foto de Diego Maradona muerto. Las personas que más se vieron afectadas al verla fueron sus hijas, quienes se encontraban en la sala. Dalma fue una de ellas, y decidió contar cómo vivió esa angustiante situación. “Les pedimos que no lo hicieran, pero nos dijeron que tenían que hacer su trabajo. No me imaginé que iba a arrancar tan duro", confesó.

Durante el programa Ángel Responde en Bondi, la mamá de Roma compartió su experiencia y su profundo malestar por lo ocurrido aquel día. "Lo más polémico es que nosotras no sabíamos que iba a suceder. Nos avisaron antes de entrar. No fueron nuestros abogados, a quienes podríamos haberles dicho que preferíamos no verlas", expresó contundente.

La angustia de Dalma Maradona de revivir un doloroso recuerdo

Aquella parte del proceso, sin dudas marcó mucho a Dalma que también recordó lo largo y doloroso que fue permanecer en el auditorio. "Estuvimos hasta las 17 horas ahí adentro. Fue durísimo, si bien sabía que lo iba a ser, no esperé que tanto. No estábamos preparados porque en estos cuatro años, evitamos ver esas imágenes por una cuestión que preferíamos no hacerlo", relató.

En cada fecha especial, Dalma Maradona honra a Diego con fotos de sus mejores recuerdos. Foto: Instagram @dalmamaradona.

Antes de cerrar el tema, la hija de El Diez trajo a colación una conversación que tuvo con su familia, en particular con las hermanas de su padre: "Cuando pasó lo de mi papá, llamé una por una a mis tías y les dije 'che, ustedes están del lado equivocado. Porque esta persona, si Dios quiere, va a quedar implicada en la causa de muerte. Ustedes están con esta persona'. Eso es lo único que me duele, sé que él no está, pero le están fallando", concluyó, con un sentimiento de tristeza y dolor.