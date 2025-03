Una exparticipante de Gran Hermano cayó en una estafa y perdió una suma importante de dinero

La exparticipante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores su desafortunada experiencia. Tristemente, la correntina que pasó por el reality en 2022 cayó recientemente en una estafa que le hizo perder una gran cantidad de dinero.

Se trata de Coty Romero, que luego de su paso por Gran Hermano participó en el Bailando de Marcelo Tinelli y hasta tuvo su revancha dentro de la casa más famosa del país.

En las últimas horas, la influencer que se hizo conocida por haber sido una de las competidoras en Gran Hermano 2022, pese a los pocos días que duró en el programa, decidió contar que un hombre que le ofreció trabajo terminó estafándola por mucho dinero. Ella trabaja junto a una amiga, que se ocupa de recibir los mails y las propuestas para chequearlas y ver cuáles acepta. Le gustó una que venía por parte de un joven llamado Bruno Schol.

Coty Romero reveló la angustiante situación que vivió al caer en la estafa

“A la primera trabajamos y súper bien. Tardó un poco, pero pagó”, arrancó el relato de la exparticipante de Gran Hermano, quien decidió trabajar por segunda vez con él y aceptó esperarlo un poco más con el pago porque Bruno habría tenido un problemita. “Nosotros obviamente confiamos. Yo subí las publicaciones y después de eso pasó un tiempo… pasaron unos días”, siguió contando Coty Romero, que comenzó a encontrarse con respuestas evasivas por parte del hombre que la había contratado, que hasta negó ser el de la foto de su cuenta de Instagram.

“Hoy tengo tal cosa, hoy me agarró un ataque de ansiedad, hoy me subió la presión”, le decía el hombre a la incauta influencer. Coty comprobó que el dinero lo tenía el perpetrador de la estafa en su poder: "Nos dijeron que es completamente mentira, que a él sí le entregaron la plata. ¿Qué hizo con esa plata? Vaya uno a saber”.

Ella no habría sido la única afectada: “Si ustedes me pueden ayudar a que esto se viralice, les voy a agradecer, para que no le pase a otra persona. Porque además de eso, venía con excusas de que estaba trabajando, que lo hacía con un montón de influencers más… hasta microinfluencers que viven de esto y a los que también cagó”.