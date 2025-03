La contundente opinión de Beto Casella sobre la polémica de Ari Paluch: "Es insostenible"

El pasado martes 11 de marzo, Ari Paluch lanzó un desagradable comentario en vivo en Arizona, programa emitido por Rock & Pop. En el pase con Beto Casella, el periodista le propuso al conductor de Bendita drogar con burundanga a una de sus locutoras para que le "de un besito".

Las criticas le llovieron al comunicador y tuvo que pedir disculpas. Sin embargo, su declaración le valió una sanción por parte de la radio.

El periodista fue suspendido de la radio.

Casella se refirió a este polémico episodio en el ciclo que conduce por aquella radio, Nadie nos para, y dio su opinión. "Ari tiene una forma de hacer radio, de pensar y de hacer un humor diferente. Yo me acoplo como puedo y me vengo acoplando como puedo porque tengo que hacer un pase. Yo me la veía venir. Lo que me preocupa de ayer es la situación anímica de Noe, que con las cosas que le han pasado en la vida, hacen que ella minimiza cosas. Ella después vino e hizo el programa. Sinceramente yo no se que va a pasar con Ari, si va a seguir en ese horario o en otro", comentó el periodista.

Pero Beto también habló en un móvil de Intrusos sobre el tema y se mostró muy indignado. "Yo estoy presente porque es el horario de mi programa y me toca interactuar en lo que llamamos pase. Día por medio, Ari Paluch se va al pasto, no con cosas tan graves como la de hoy, pero que la hija tiene que bajar".

Esto fue lo que dijo Beto Casella en Intrusos sobre Ari Paluch

"A mí me sale decirle 'frénalo a tu papá' porque me parecía una barbaridad. Lo pudo haber pensado como chiste pero es insostenible. Me reía porque era una mezcla de espanto y de en dónde me meto", finalizó diciendo el comunicador.