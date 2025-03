El fuerte dato que Adrián Pallares reveló sobre Ari Paluch, en medio del escándalo: "Cuando fue el episodio en América..."

Uno de los temas más hablados esta semana ha sido sobre el repudiable comentario de Ari Paluch en Rock & Pop. El periodista pidió disculpas en su cuenta de Instagram por sus aberrantes dichos, pero la radio decidió suspenderlo.

Varios periodistas han opinado sobre esta polémica. Y, el pasado miércoles en Intrusos, Adrián Pallares reveló un dato sobre el locutor, cuando tuvo problemas con canal América por acoso.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares conducen "Intrusos".

"Dio siempre la sensación que él no tomaba conciencia de lo que estaba pasando. Cuando fue el episodio en América, él no tomaba conciencia, estaba con esto de que era un chiste, una broma y eso llamaba la atención. Además las disculpas de ahora, diciendo 'si a alguien molesté'... ¡Y no!", contó el conductor del ciclo.

Por otro lado, el programa también buscó a Beto Casella para saber su opinión al respecto. "Yo estoy presente porque es el horario de mi programa y me toca interactuar en lo que llamamos pase. Día por medio, Ari Paluch se va al pasto, no con cosas tan graves como la de hoy, pero que la hija tiene que bajar", expresó el conductor de Bendita.

Beto Casella se mostró indignado por la actitud de su colega. Créditos: Instagram Aripaluch.

"A mí me sale decirle 'frénalo a tu papá' porque me parecía una barbaridad. Lo pudo haber pensado como chiste pero es insostenible. Me reía porque era una mezcla de espanto y de en dónde me meto", concluyó Casella.