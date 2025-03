Yanina Latorre le respondió duramente a Maru Botana tras la dura acusación que lanzó y estalló el escándalo

Maru Botana declaró en contra de Yanina Latorre en una entrevista que realizó con Rulo Schijman y allí confesó que no realizó un programa porque la panelista de LAM que tendrá su propio programa en América la había amenazado y esto obviamente llegó a oídos de la conductora.

La chef compartió que "estuve a punto de hacer un programa de cocina a la mañana, ella (Yanina) declaró en la radio que me iba a hacer mier... todos los días. Entonces dije, ‘¿tengo necesidad de hacer un programa y tener soportar que me maten?‘", comenzó contando Maru.

Ante esto, el conductor le preguntó de manera sorprendida: "¿Te sacó la posibilidad de tener un programa? ¿Y qué programa era?", allí Botana expresó que "no, pero... ese por lo menos. Lo llamé al Chato y le dije ‘la verdad que no, no estoy para estas’", finalizó la cocinera.

Foto: Instagram/ @yanilatorre.

Yanina Latorre se hizo eco de estas declaraciones y salió con los tapones de punta contra Maru: "La mitómana de Maru Botana sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas, dijo que dejó de hacer un programa porque la amenace en la radio", comenzó diciendo la panelista.

Foto: Instagram/ @yanilatorre.

En otra de sus historias subrayó que "Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera", expresó. En el final le tiró un fuerte dardo: "Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportas. Poner cara de pelot... Vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente.