Noelia Corral, locutora del programa de Beto Casella, habló tras los desagradables y repudiables dichos de Ari Paluch

Ari Paluch fue muy criticado luego de unos repudiables dicho que tuvo contra Noelia Corral, locutora del programa de radio de Beto Casella. Ambos se encontraban hablando de la "burundanga" cuando el conductor hizo a alusión a que quería usarla con Noelia Corral.

"¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí, esta chica, ¿cómo se llama tu locutora?", lo peor vino cuando Beto le respondió con el nombre de su compañera de trabajo y alló Paluch confesó que "Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Nos avivamos y una mañana, le ponemos en el vaso con agua".

En medio de todo esto, Noelia rompió el silencio en Intrusos en el espectáculo: "Fue un día difícil y una mañana difícil, pero agradezco la solidaridad de todas y todos. De la radio me llamaron mis jefes y saben que eso no se puede decir y que no puede estar al aire", comenzó.

La palabra de Noelia Corral:

Noelia también contó que en el momento en donde Ari Paluch hace referencia a querer darle burundanga, ella se encontraba en el control. Ante esto, el cronista le preguntó cómo lo tomó en ese momento y ella respondió firmemente: "No podía creer lo que estaba escuchando, no es un chiste, para él lo es y cuando terminó el episodio vino riéndose":

Respecto a la decisión de las autoridades de la radio que decidieron suspender a Paluch, Noelia confesó que "la radio estuvo muy bien y enseguida reaccionaron y les agradezco a mis compañeros". También agregó: "Las disculpas serían que dejaran de hacer chistes sexuales porque el abuso sexual no es una gracia".