Georgina Barbarossa se suma a la lista de famosos que destrozaron a Ari Paluch: "Pedazo de..."

Georgina Barbarossa es una conductora que no se guarda nada a la hora de hablar sobre la polémica que surgen en los medios de comunicación. Ya lo hizo con Jésica Cirio semanas atrás en medio del escándalo con Elías Piccirillo y ahora destrozó a Ari Paluch tras las desagradables palabras.

De esta manera, Georgina se suma a una larga lista de famosos que criticaron al periodista. La conductora dialogó unos minutos con "A la tarde" y allí fue contundente respecto al pensamiento: "Yo soy una chica grande y estoy esforzándome para deconstruirme porque no podés ser un obtuso".

Luego, mirando a la cámara, le habló a Paluch sin pelos en la lengua: "Yo ya te hice una nota en Crónica que te hice bastante bosta y te ofendiste. No aprendés flaco, sos más joven que yo y sos un machirulo, estúpido", expresó muy enojada por la actitud de Ari Paluch por la cual terminó suspendido de la radio.

Pero esto no quedó allí y Georgina fue por más: "No lo puedo creer, Ari Paluch, tipo grande y que seas tan imbécil y adelante de tu hija". En la última parte de la entrevista, la conductora sostuvo que "no te deconstruís flaco, venís con defectos de fábrica", sentenció Barbarossa.

Georgina Barbarossa estalló contra Ari Paluch:

"Hablando de la burundanga con las amenazas que tuviste, dando ese ejemplo a los chicos adelante de tu hija, pedazo de imbécil", expresó Georgina. Lo cierto es que la lista se sigue agrandando y la conductora se sumó a Karina Mazzocco, Sandra Borghi, entre otros.