El lujoso cumpleaños de la China Suárez que compartió con Mauro Icardi y su círculo íntimo

Los 33 años de la China Suárez no pasaron desapercibidos en las redes sociales, se rumorea que Mauro Icardi fue el organizador de un festejo de lujo que tuvo tintes palaciegos y mucha elegancia. En contrapunto Wanda Nara compartió el mismo día del natalicio de la actriz, una picante sesión de fotos con un boy rosa, mismo color que la torta del festejo de la novia del futbolista, ¿simple casualidad?.

La China y Mauro lucieron elegantes para el festejo palaciego. Foto: Instagram @sangrejaponesa

El día comenzó con un romántico saludo de Mauro Icardi en redes sociales, que contenía un palito para Wanda Nara: “Feliz cumpleaños mi chinita hermosa. Tengo la inmensa suerte de disfrutar tu día con vos. Te merecés todo lo bueno que te pasa, todo lo lindo que estamos viviendo. Porque me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce. Los que tenemos la suerte de vivir a tu lado no tenemos más que hermosas palabras por la gran mujer, por la gran madre, por la gran amiga, por todo lo enorme que sos. Deseo que se te sigan cumpliendo los sueños que anhelas y disfrutes mucho hoy y siempre. Te amo”, expresó el futbolista en su cuenta de Instagram.

El montaje del evento a puro estilo Imperial. foto: Instagram @mauroicardi

Por la noche se vistieron de gala y la China Suárez se puso una corona para soplar las velitas de la torta color rosa. El coqueto evento estaba montado en una mansión de lujo, ornamentada al estilo imperial para la ocasión. Sus atuendos emulaban ser de la realeza, mientras Mauro Icardi le decía por redes "princesa mía".

La actriz sopló la vela de su pastel rosa junto a su familia y amigos. Foto: Instagram @manchalatorre

Entre los famosos que asistieron al lujoso cumpleaños de la China Suárez, estuvo Mery del Cerro con su marido Meme Bouquet y su amigo Marcos Ginocchio, todos elegantemente vestidos para el despampanante evento.

Una de las invitadas al cumpleaños fue Mery del Cerro, íntima amiga de la actriz.Foto: Instagram @merydelcerrok

Para su festejo, la China Suárez lució dos estupendos vestidos. Para hacer su ingreso, optó por un modelo largo en tonos crema y dorado, para luego se cambiarse y sorprender con un diseño textil corto de color negro con muchos brillos. La actriz estuvo acompañada por sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña. Rufina Cabré no asistió porque se encuentra de viaje con su papá, Nicolás Cabré.