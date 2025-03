Pamela Anderson se mostró a cara lavada en la entrega de los premios SAG

La famosa actriz de Hollywood Pamela Anderson estuvo invitada a la ceremonia de la entrega de los SAG Awards, estos premios reconocen a los mejores actores y actrices de la temporada. Una vez más la actriz se presentó en la alfombra roja sin una gota de maquillaje, luciendo un rostro a cara lavada y un vestido sencillo, demostrando que a sus 57 años no necesita nada más que su actitud al natural.

Luego de protagonizar su última película The last show Showgirl, se piensa que estaría comenzando un nuevo rumbo en su carrera artística emparentada con grandes producciones cinematográficas, aspirando a importantes premios. En esta etapa de su vida, la icónica Pamela Anderson ha recibido sus primeras nominaciones en premiaciones muy respetadas como SAG, Globos de Oro y los Gotham.

En The last Showgirl, Pamela Anderson encarna el rol de una bailarina de 50 años de edad, que debe tomar una decisión importante respecto a dónde se dirigirá su carrera al verse obligada a cerrar su amada compañía de baile, este argumento guarda una fuerte relación directa con la vida real de la actriz.

Pamela Anderson luciendo su rostro sin maquillaje en la alfombra roja de los SAG Awards 2025. Foto: EFE

En 2023, Pamela Anderson impactó en la Semana de la Moda de París, cuando se apareció sin maquillaje, totalmente al natural, sorprendiendo a los asistentes en el evento más importante de la temporada. En diálogo con la revista Elle, la actriz no tuvo problemas en contar la verdadera razón de esta decisión estética que se aleja completamente de la imagen que dio durante décadas. Alexis Vogel, su exmaquilladora y amiga de ultra confianza, murió batallando con un cáncer de mama. “Ella era la mejor. Y desde entonces sentí que, sin Alexis, era mejor para mí no usar maquillaje”, reveló la actriz y modelo.

En esta etapa de su vida, la icónica Pamela Anderson ha recibido sus primeras nominaciones en premiaciones muy respetadas. Foto: EFE

Esta decisión que tomó Pamela Anderson con respecto al aspecto de su rostro al no usar maquillaje en público al asistir a presentaciones o premiaciones significó algo muy profundo. “Para mí es liberador, divertido y un poco rebelde también. Porque me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen”, se sinceró con la mencionada revista.