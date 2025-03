La cantidad de días que se estima que Gene Hackman llevaba muerto antes de que hallaran el cuerpo en su casa

El miércoles pasado, los cuerpos del actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, fueron hallados en Nuevo México, Estados Unidos. Y ahora, la investigación que está llevando adelante un equipo de especialistas determinó cuándo habría sido la fecha de la muerte, y cuántos días llevaba sin vida el ícono de Hollywood antes de ser encontrado.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, dio algunos detalles sobre los primeros resultados de la autopsia que se realiza sobre los cuerpos de Gene Hackman y su mujer. En conferencia de prensa, la mencionada autoridad confirmó que en un primer lugar hubo un vecino que vio a través de una ventana a una mujer tendida en el suelo, a partir de ese momento llamó al 911 y la policía se encargó de constatar la muerte del actor dos veces ganador del Oscar y de su esposa. La incertidumbre creció cuando tambíén encontraron sin vida a uno de los perros de la pareja.

"El marcapasos de Gene Hackman estuvo operativo por última vez el 17 de febrero, y creemos que es muy acertado suponer que ese fue su último día de vida", expresó el sheriff este viernes. Por lo tanto, se estima que el artista llevaba nueve días muerto antes de las autoridades dieran con su cadáver.

Gene Hackman protagonizó en 1974 la aclamada película de Francis Ford Coppola, La conversación. Foto: Archivo / Paramount Pictures.

De momento, no se sabe si Gene Hackman falleció antes que Betsy Arakawa, y se está avanzando sobre una serie de pruebas toxicológicas, ya que junto al cuerpo de la pianista hallaron algunas pastillas.

La hipótesis de muerte por inhalación de monóxido de carbono fue descartada por un estudio, y no se detectó ningún tipo de fuga de gas en el interior del domicilio del actor.

Otro detalle que indica que la fecha de la muerte habría sido el 17 de febrero, está relacionado con el estado de "momificación" en las manos y pies de la pareja, y por el momento el fallecimiento de Gene Hackman y su mujer sigue calificado de "sospechoso". Aunque no hay signos de que hayan sufrido violencia física, el sheriff en cuestión remarcó: “Los primeros hallazgos no indican ningún trauma externo en ninguno de los individuos, pero no descartamos aún que hayan sido víctimas de un doble homicidio, suicidio, muerte accidental o causas naturales".

Gene Hackman ganó el Oscar a mejor actor protagónico en 1972 por la película Contacto en Francia. Foto: Aechivo / 20th Century Fox.

Con respecto a los lugares de la casa donde encontraron los cuerpos, Betsy Arakawa estaba tendida en el suelo del baño, con un calentador cerca de su cabeza y pastillas esparcidas a su alrededor. En el armario del mismo espacio, estaba sin vida un perro ovejero alemán. Por otro lado, el cadáver de Gene Hackman fue hallado en una habitación separada del inmueble, junto a unos anteojos de sol en el suelo.