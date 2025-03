Jimena Barón opinó sobre el escándalo de los polémicos audios de su hermano

En los últimos días se conocieron polémicos chats y audios en donde Federico Barón, hermano de la actriz Jimena Barón, maltrató verbalmente a la madre de su hija y le pedía de mala manera que no lleve a la nena a encontrarse con él. Por este motivo, en el programa conducido por Ángel de Brito interceptaron a la intérprete de La cobra, para obtener su palabra respecto al escándalo que está atravesando su familiar.

"No voy a hablar de mi hermano porque es el tío de mi sobrina que la amo y porque mi hermano estará ocupándose lo que tenga que ocuparse con su hija y con su exmujer ", comenzó a explicarle Jimena Barón al notero de LAM (América TV), luego de ser consultada por el tema de su hermano.

La actriz no quiso profundizar en detalles sobre la vida personal de su hermano, evidenciando la incómoda situación en la que se ve envuelta por ser familiar directa de una persona que se la acusa de ser violento con una mujer, en este caso la madre de su hija. "Mi hermano es mi hermano, digo está fuera de mi casa y es una persona aparte que se crio a su manera y tiene otra historia digo no por ser hermanos tenemos la misma historia", expresó Jimena Barón poniendo en claro que ella es alguien totalmente diferente a Federico Barón.

Jimena Barón habló sobre la polémica que envuelve a su hermano

"Hoy no forman parte de mi vida algunas cosas, y si yo no soy responsable la verdad que decido que hablen ellos, también es intimidad mucha intimidad de otra gente que no es la mía yo de mi intimidad hoy día me hago cargo, después del resto no", continuó la actriz sin dar ningún detalle específico sobre el escándalo que envuelve a su hermano.

Los estremecedores mensajes que se conocieron del hermano de Jimena Barón, van desde insultos a la madre de Matilda, Nara Zubieta, hasta el pedido desesperado por no "agarrar" a la pequeña de casi cuatro años. En diálogo con LAM, Federico Barón refutó: “Estuve con mi hija hasta el lunes, la llevé a la playa, al mar”. En cuanto al intercambio de palabras añadió: “No tengo mucho para decir o lo haré en su momento, no es todo tan así como se dice. Hay cosas inventadas y que están armadas. La relación es buena, normal y cordial. Cuando sacaron eso yo había estado el día anterior con la madre en Pinamar y hubo la mejor onda”.