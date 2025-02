Sin piedad: Wanda Nara desató su furia y destrozó a Mauro Icardi y Keita Baldé con fuertes comunicados

En las últimas horas, Keita Baldé, realizó una entrevista donde confirmó sus encuentros secretos con Wanda Nara. Estos dichos se volvieron virales en cuestión de minutos en las diferentes redes y la conductora de Telefe salió al cruce de manera contundente en su cuenta de X (Ex Twitter).

"Chicas miren que no le tengo miedo a nada. Pero el pánico a un hombre despechado sí …. Y me da escalofríos hasta donde pueden llegar. Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "Tan despechado de mandar a tu “ex” que pobre, ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras, porque en Italia si se paga y muchooo y ya inicie daños y prejuicios, ahora quiero ver de donde inventan para defenderse … Yo sí tengo pruebas y capturas y audios de TODO (como siempre) me impacta hasta donde puede llegar un hombre por dolor o despecho.".

"Para mí los valores de familia son sagrados. Y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy, sobre todo porque no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia". Pero esto no quedó allí y también le dedicó un posteo a Mauro Icardi.

El comunicado de Wanda Nara sobre las declaraciones de Keita Baldé:

Contundente. Foto: X/ @wanditanara.

"Y por último, aclaró y la justicia tiene las pruebas que no existía perimetral en ningún festejo de mis hijos. El padre que eligió no venir a los 3 cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno. ¿Supongo que tampoco pretenderá que los menores sí vayan a su festejo de cumpleaños? No juzgo que cada uno viva su vida como prefiera"; sostuvo.

El comunicado contra Mauro Icardi:

Sin filtro contra Mauro Icardi. Foto: X/ @wanditanara.

En la última parte, Wanda subrayó que "su nueva compañía le dejo un recuerdo a mis hijas … Que el padre si tuvo tiempo en la agenda para las dos celebraciones de su hija. Gracias, estás haciendo todo para que mis hijas te respeten y te quieran el día de mañana... Innecesario, pero evidentemente sigue buscando el dolor en mis hijas. Yo seguiré siendo la leona que defiende sus hijas".