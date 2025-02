Yanina Latorre criticó muy filosa a Mauro Icardi por el festejo del cumpleaños de la hija de la China Suárez

Luego de la mini luna de miel en Milán y Turquía que pasó la China Suárez junto a su novio Mauro Icardi, la feliz pareja regresó a la Argentina para celebrar el cumpleaños de Magnolia, la hija que la actriz tiene en común con el actor chileno Benjamín Vicuña. Como Yanina Latorre no deja pasar un solo dato sin compartirlo en redes sociales con sus seguidores, ávidos de todos los detalles en lo referido al Wanda Gate y sus historias adyacentes, esta vez la panelista reveló otro jugoso dato referido al festejo de la niña.

Días atrás se conoció que el padre de Magnolia, Benjamín Vicuña le había propuesto a la China Suárez festejar el cumple de la pequeña en un lugar neutral, para evitar la sobreexposición a los escándalos que viene acarreando cada vez más su expareja, pero la actriz se negó rotundamente por lo que decidió realizar el gran festejo en la casa de Nordelta en la que vive con Mauro Icardi, lugar que últimamente ha sido blanco de muchos cruces mediáticos con Wanda Nara. Por este motivo el actor chileno decidió hacerle otro festejo a su hija.

Foto familiar en el cumple de la hija de la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

“Mauro llegó hoy y está haciendo un asado en su casa para la hija de la novia nueva y amigos. Si soy Wanda enloquezco”, expresó Yanina Latorre en una de sus clásicas historias de Instagram, en referencia la actitud del futbolista que para el cumpleaños de su propia hija con Wanda no aportó ni su presencia.

Las publicaciones de Yanina Latorre. Foto: Instagram @yanilatorre

En adición a ello la penalista expresó su enojo por la forma de manejarse de Mauro Icardi con los hijos de la China Suárez y no con los propios que tiene con Wanda, por ello sentenció: “O sea, Mauriño, no le festejó a la hija, no le mandó ni un regalo. A Valentino, que cumplió después, nada de nada. Amooor. No mezcles. No podés hacer esto. Y si lo hacés al menos no lo muestres”.

Los regalos de Magnolia en su séptimo cumpleaños. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Sobre el constante enfrentamiento de la China Suárez con Wanda Nara, Yanina con su característico estilo tajante expuso: "Y sumale, que la Nipona, que es madre, en lugar de ayudar, sube todo para joder a Wanda y sus hijas (que deben sufrir de ver todo esto)”.