Catherine Fulop fue sometida a una cirugía: qué le pasó y cómo está su salud

Catherine Fulop generó mucha preocupación en las últimas horas luego de publicar que tuvo que ser operada tras un fuerte dolor que se encontraba padeciendo hace años. La madre de Oriana Sabatini decidió compartir este momento con todos sus seguidores de su cuenta de Instagram.

Cathy Fulop tras la intervención, sostuvo: "Primero que todo, quiero decirles que me encuentro muy bien. ¡Gracias a todos los que se preocuparon por mí y dejaron tantos mensajes amorosos!", comenzó expresando en el texto. Junto al escrito, compartió un video de las diferentes etapas que pasó durante este proceso.

Luego, agregó: "¡Gracias al sanatorio Las Lomas Nordelta y a todo su personal, mis enfermeros, y a mi querido doctor Fernando Kairuz. ¡Gracias, gracias, gracias!". La publicación rápidamente se volvió viral en cuestión de minutos y los seguidores no tardaron en dejar sus comentarios y mandarle fuerzas a la actriz.

Catherine Fulop pasó por el quirófano. Foto: Instagram/ @fulopcatherine.

En sus historias de Instagram, Catherine dio más información al respecto y subrayó que "Mi gente bella, aquí estoy con mi manito. Estoy re bien. Se me desinflamó mucho, la puedo mover, se me está despertando. He hecho de todo: me hice mi jugo verde y hasta preparé un risotto para mi familia. Lo único que no hice fue ejercicio".

Catherine Fulop contó cómo se encuentra tras ser operada:

"Para los que no sepan, me operé del túnel carpiano, tengo 'double crush' (síndrome de doble compresión). También tengo cervicalgia, que me quedó del Bailando por un sueño. Tengo un pinzamiento de los nervios en la cervical y otro en el túnel carpiano", expresó.